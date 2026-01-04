櫻井翔＆阿部亮平、2ショットロケのコメント公開！「櫻井くんと2ショットのお仕事が初めてで。めちゃくちゃ嬉しい！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔と阿部亮平が、1月4日17時から4時間にわたり放送される『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』に出演する。

■櫻井翔、名古屋でのエピソード公開

スタジオゲストとして西野七瀬と眞栄田郷敦が初登場。また、飯塚悟志（東京03）、松田里奈（櫻坂46）、横澤夏子といった番組お馴染みのメンバーも登場する。

バナナマン・日村勇紀は、石川県金沢市と北海道札幌市の2ヵ所で爆食旅。地元民おすすめの絶品グルメを堪能することはもちろん、スタジオゲストへのお年賀プレゼントを集めるために各地を奔走する。それぞれのロケ地にちなんだ番組コラボグッズとなっており、スタジオゲストの想像を超えるクオリティで、もらえることを知ったら大喜び。

また、各地の絶品グルメを詰め合わせたお年賀セットをかけて、スタジオでは「午年！人参飛ばしチャレンジ！」「北海道出身有名人、これ、ダレの事でしょうかクイズ！！」に挑戦する。新春SPならではの豪華セットで臨むゲームは、ハラハラの展開に!?

新春SPで番組初登場となる櫻井翔と阿部亮平からコメントが到着。阿部は尊敬する先輩とのロケに「櫻井くんと2ショットのお仕事が初めてで。めちゃくちゃ嬉しい！」と大興奮。今回訪問した愛知県名古屋市と言えばということで、櫻井は「ツアーで来た時は、僕らはいつもステーキを食べに行っていたな。」とエピソードも披露。

街で出会う地元の方は、番組恒例のボードが目に入った途端に「知っています、これ！」とスムーズにオススメのグルメを話し始める。その光景にふたりは「番組のことを、皆さん知ってくださっていてすごいな。」と感嘆する。ふたりでのロケは初めてだが、さすが普段から仲の良い先輩後輩なだけあって、息の合ったコンビでのグルメ探しに注目だ。

さらに新春SPということで、超レア番組コラボグッズが合計300名に当たる視聴者参加型のプレゼント企画を開催。日村や豪華有名人がグルメ探しで訪れた土地にゆかりのある商品と番組がコラボし、5つの特製グッズを製作。放送中にバナナマンから発表されるキーワードを繋げると、ある言葉に…。キーワードを繋げて超レア番組コレボグッズをゲットしよう。

■番組情報

TBS系『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』

01/04日（日）17:00～21:00

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.tbs.co.jp/sekkaku-g/