新年【高配当利回り】狙える銘柄リスト ＜新春特別企画＞
1月28日、2月25日にそれぞれ権利付き最終日を迎える1、2月の期末配当もしくは中間配当による利回りの高い上位30銘柄を取り上げました。これから配当狙いで買った場合に得られる配当金額とその利回りを示しています。
※年間ベースの配当金額およびその利回りではありません。(25年12月30日現在)
対象月 対象月 実績
コード 銘柄名 市場 決算期 配当利回り 配当額 PBR
<3665> エニグモ 東Ｐ 26/1 6.42 30.0 1.46
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ 26/2 5.32 35.0 1.81
<8125> ワキタ 東Ｐ 26/2 5.19 100.0 0.97 ★
<4714> リソー教育Ｇ 東Ｐ 26/2 4.98 10.0 3.15
<3548> バロック 東Ｐ 26/2 4.85 38.0 2.02 ★
<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ 26/1 3.97 40.0 2.20
<3608> ＴＳＩＨＤ 東Ｐ 26/2 3.83 40.0 0.66 ★
<3177> ありがとうＳ 東Ｓ 26/2 3.78 135.0 1.05
<2659> サンエー 東Ｐ 26/2 3.37 100.0 1.21
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ 26/2 3.36 27.0 0.72
<6093> エスクロＡＪ 東Ｓ 26/2 3.30 6.0 2.32
<6184> 鎌倉新書 東Ｐ 26/1 3.18 20.0 6.55
<3246> コーセーＲＥ 東Ｓ 26/1 3.17 24.0 0.77
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ 26/2 3.13 60.0 0.93
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 26/2 3.11 210.0 1.85
<4238> ミライアル 東Ｓ 26/1 3.05 40.0 0.52
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ 26/2 3.01 40.0 2.68
<3459> サムティＲ 東Ｒ 26/1 3.00 3495.0 1.17
<3463> いちごホテル 東Ｒ 26/1 2.99 3797.0 1.01 ★
<3955> イムラ 東Ｓ 26/1 2.97 30.0 0.58
<4763> Ｃ＆Ｒ 東Ｐ 26/2 2.97 45.0 1.86 ★
<3492> ミラースＲ 東Ｒ 26/2 2.89 2700.0 0.94
<2989> 東海道リート 東Ｒ 26/1 2.86 3311.0 1.10
<3468> スターアジア 東Ｒ 26/1 2.83 1745.0 1.14
<3249> 産業ファンド 東Ｒ 26/1 2.80 4310.0 1.58
<5078> セレ 東Ｓ 26/2 2.80 135.0 0.79
<3455> ヘルスケアＭ 東Ｒ 26/1 2.76 3250.0 1.10 ★
<6058> ベクトル 東Ｐ 26/2 2.75 33.0 3.19
<2971> エスコンＪＰ 東Ｒ 26/1 2.73 3510.0 1.14
<3488> セントラルＲ 東Ｒ 26/2 2.73 3171.0 1.10
※単位は利回りは％、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
