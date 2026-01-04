糖質オフで罪悪感なし【アマゾン】ロカボナッツ30袋入りでいつでもサッと栄養補給♪Amazonで購入できる！
仕事中もおうち時間も♪手軽に食べられるロカボナッツ【アマゾン】ロカボナッツ30袋入りがAmazonでお得に買える！
クルミ・アーモンド・ヘーゼルナッツを独自の黄金比率でミックス。ゆるやかな糖質制限食である「ロカボ」な食生活を応援するミックスナッツが、ミニパック30袋入りで登場。
ナッツの中でも糖質が低い、クルミ、アーモンド、ヘーゼルナッツを、2：1：1の割合でミックス。1食分（個袋）で糖質コントロールができて健康的。
1日分のナッツの摂取量が入った個袋タイプは、食べやすく持ち運びに便利で、食べすぎ防止に。1袋に凝縮したタップリの栄養は「ロカボ生活」にピッタリ。さらに新鮮さにもこだわっている。
極端な糖質抜きではなく、おいしく楽しく適正糖質を取ることを推奨しているのがロカボ。適正な糖質摂取を心がけることで血糖値の上昇を抑えることができる。その結果、ムダな糖質摂取が抑えられ、カロリー制限よりもカンタンに体調管理に役立てることもできる。
