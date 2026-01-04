貫秀寺に安置されている即身仏「弘智法印宥貞」＝8月、福島県浅川町

飢饉や疫病に苦しむ人々を救おうと石室で読経しながら息絶えた僧侶の姿を今に残す「即身仏」。全国に二十数体あるうち、1体が福島県浅川町の貫秀寺にある。文化財には指定されていないが「お薬師さん」と親しまれ、長らく地域住民や宗派の異なる寺が大切にしてきた。（共同通信＝湯山由佳）

浅川町の即身仏は「弘智法印宥貞」。寺によると、1591年、現在の島根県に当たる出雲国で生まれ、諸国行脚の末、同町にあった観音寺の住職になった。1683年に伝染病に苦しむ人々を救済するため「我身を留めて薬師如来たらん」と告げ、92歳で永遠の瞑想に入る「入定」をしたと伝わる。

各地に残る伝承では、僧侶は地下に掘った石室などで、鈴やかねを鳴らしながらお経を読み続け、後に掘り出された。山形や新潟に多く、遅くとも南北朝時代から明治時代まで記録がある。

宥貞が入ったと伝わる石棺や木棺は町の文化財に指定されているが、法律上は遺体であるため即身仏は別だ。文化庁の民俗文化財担当者は「当面は（指定を）想定していない」とする。

密教信仰に由来するとされる即身仏。貫秀寺は曹洞宗の禅寺で宗派が異なるが、宥貞が安置されていた観音寺が明治時代に火災で焼失後、近くにあった縁で「お預かり」し、地元の有志による保存会が管理してきた。

2011年の東日本大震災では即身仏の安置所が損傷したが、保存会と町が協力して薬師堂として修復した。近年、全国の巡回展に即身仏が出展されたことなどもあり、問い合わせが増えたという。以前は20年に1度だけ開帳される秘仏だったが、現在は拝観希望の事前連絡を、町の窓口が受け付けている。

住職の伊藤裕二さん（52）は「周りでは自分より若い人たちが疫病などで亡くなっていた。苦しみを和らげたいとの思いからの修行だったのでは」と話した。

