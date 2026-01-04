Photo: OGMAX

手帳と一緒に持ち歩く用のコンパクトで自立するペンケースを長らく探していたのですが、なかなかしっくりくるものが見つからずにいました。気長に探そうと思いつつ、先日文具以外の目的で訪れた無印良品で「これは！」というものを発見。

ペンの入れ物って、ペンケース以外を使ってもいいんだった…。

歯ブラシポーチをペンケースに

購入したのは無印良品の「サイドメッシュ歯ブラシポーチ S」。色の展開は白1色のみ。約18.5×3.5×3.5cmとコンパクトな歯ブラシ携帯用ポーチです。

水気がついても拭き取りやすく通気性がいいメッシュのEVA素材で、歯ブラシポーチとしての使いやすさはもちろんいい。ですが、今回はペンケースになってもらいましょう！

ペン4本と消しゴムが収納可能

シャーペンやボールペンなどのペンを4本と消しゴム、無印良品の筒状シャー芯も入れて若干余裕が残るぐらい。私が手帳のお供として持ち歩きたい本数はクリアしてくれました。

メッシュ素材ではあるものの、端は折り返された縫いしろになっているので、シャーペンのガイドパイプが刺さったり飛び出したりすることもありません。ファスナーの動きも引っかかることなくスムーズで快適です。

フラットな底面で安定感抜群

歯ブラシの出し入れがしやすいよう、底がフラットでしっかりしているのは、ペンケースとして使うときのもうれしいポイント。

ペンの出し入れをしても、倒れたり転がったりしてしまうこともなく快適に使えています。まさかずっと探し求めていたサイズ、使い心地のペンケースが歯ブラシポーチだったとは…。少ないペンを持ち歩くためのコンパクトなペンケースを探しているという方、無印良品の「歯ブラシポーチ」オススメですよ。

