すかいらーく買収も納得…だし文化の大阪人が『資さんうどん』に熱狂する“意外な理由”

「すかいらーくHDが約240億円で買収」。’24年に外食業界を駆け巡ったこのニュースは、いま現実の「成果」として現れているようだ。

日本経済新聞の報道によれば、『資さんうどん』の買収効果は「想定以上」。その勢いはすさまじく、親会社の中期経営計画を１年も前倒しで達成させるほどだという。

なかでも驚くのは関西・大阪での熱気だ。“だしの文化”に誇りを持つはずの大阪人が、実は九州のうどんにすっかり魅了され、熱狂しているというのだ。

その「240億円の価値」を証明するかのように大行列を作っている現場へ――。大阪在住のグルメジャーナリスト・猫田しげる氏が、関西人の胃袋をつかんで離さない“意外な正体”を探った。

「大阪のうどん以外は認めへん！」

大阪人は尋常じゃないぐらいうどんが好き。猫田は讃岐うどん派なので「大阪のコシのないうどんは食べる意味があるのか」と大阪人に聞いたところ、首を絞められそうな勢いで「うどんはな、出汁を味わうねん！」と力説されました。もう二度と大阪人にうどんの悪口は言わないでおこうと誓いました。

そんな大阪人、’23年に九州から『資さんうどん』が上陸したら、あっさり行列つくってるじゃないですか。出汁への愛はどこへ行ったのだ。実際、関西初出店から２年経ついまでも、『資さんうどん』の今福鶴見店は連日盛況ぶりを見せています。

一体何がすごいの⁉ どうやって大阪人の“ワシらのうどん最強説”を切り崩したの⁉ と知りたくなって実際に食べに行ってみました。

うっかり日曜の20時という激混みアワーに来てしまったら、な〜んと２時間待ち！ 24時間営業という高市首相並みに働くチェーン店なので、閉店というリミットがない。深夜に取材が終わるのも嫌なので出直します。

次は平日の16時ごろ、誰が何ご飯食べるねんという中途半端な時間に突撃したら、すんなり入れました。メニューはタッチパネル式、うどん・そば・丼・カレー・おでん・甘味……とジャンル豊富で、しかも「カツとじ丼」「牛とじ丼」「カツのせ焼きうどん」など細分化されててもう迷子になりそう。ざっと100種以上はあります。本当は「貝汁定食」が一番気になったのですが、本筋から外れるので、名物のごぼ天うどんを。

そもそもこのごぼ天うどん、福岡で生まれたご当地グルメといわれています。名前のままですが、うどんにごぼうの天ぷらをのっけたシンプルなメニュー。資さんの場合は、牛肉を加えた「肉ごぼ天うどん」がウリです。

大阪人が行列を作る『しあわせセット』の正体

カツとじ丼も美味しそうだなあ。と眉間に皺を寄せてメニューを凝視していましたら、後ろの席から「俺、幸せにするわ！」との声が。あらあらこんな所でプロポーズですかと思ったら、店員さんが「しあわせセットですねー」と繰り返していました。なんとミニ肉ごぼ天うどんにミニ丼が付いた「しあわせセット」ってのがあるそうです。そりゃ幸せになるわ。

通常の肉ごぼ天うどんでも＋400円でミニ丼セットになるので、ミニうどんじゃ物足りない猫田はそちらにしました。待つ間ヒマなのでおでんでも食べよう。これも種類が多すぎてパニクり、何を思ったか「春菊」「しらたき」「大根」という謎のオーダーに。おでん着皿後、すぐにうどんとミニカツ丼が到着しました。見事なオペレーションです。

肉ごぼ天はスティック状のごぼ天が５本ものっています。衣がカラッと揚がっていてサクサク、つゆに浸った部分は“しゅんだ”食感で、これはクセになります。出汁は九州らしい甘めの仕立てで、昆布や椎茸、鯖節がしっかり香ります。肉から出る脂も加わり、あっさりなのに物足りなさはない！

肝心のうどんはやわやわかと思いきや、“ちゅるん”としたのど越しで、打ち立てのもっちりした歯応えが感じられます。大阪の極やわ麺とは違い、弾力がけっこうあります。ぶよよん！ って感じ。

入れ放題の「とろろ昆布」「天かす」で挑む“悪魔的味変”

さて得意のカスタマイズの時間がやってまいりました。卓上には嬉しいことに天かすととろろ昆布がスタンバイしており、入れ放題（常識の範囲内で）。この天かす、ごぼうやエビや鶏を揚げた油なので、色んな具材のフレーバーが付いていて、おかずになるぐらい美味。とろろ昆布と七味も加えると、もはや新たな料理が誕生しました。

カツ丼の存在を忘れてはいけません。とんかつ専門店も顔負けぐらいの良質な国産豚を使い、フレッシュな油と生パン粉で揚げるカツ。甘辛い丼つゆが半熟卵に染みわたり、白身だけの部分ですら旨い。

ツウは「焼き」！？

実は……ネットで〈資さんは実は焼きうどんが相当クオリティ高い〉という噂を聞きました。肉ごぼ天とミニかつ丼、おでんだけで腹パンですが、「残ったら持ち帰りにして１食浮かしたろ〜」という貧乏根性が発動して、焼きうどんも頼んでもうた。しかも血迷って「カツのせ焼きうどん+小ライス」というわんぱくセットを！

しかも焼きうどんは「北九州発祥」と書いてあります。ホンマかいなと調べてみると、昭和20年に小倉の『だるま堂』で生まれたご当地グルメとされています。へー。

鉄板にのって登場する焼うどんは、ジュージュー音を立てて麺もソースでテッラテラ。味付けは、醤油ベースで甘辛くほんのりスパイシー、鰹出汁が利いてパンチ満点。豚肉、キャベツ、タマネギ、ネギ、さらにこのちくわみたいな練り物は……自社製造の丸天だそうです。ああ具沢山。半熟の目玉焼きを途中で麺と絡めて、さらにオンザライスして炭水化物の二階建てに。肉ごぼ天うどんとミニかつ丼を食べたのも忘れてかっ食らってしまいます。

北九州のソウルフード『ぼた餅』が大阪人を虜にするワケ

そういえば、資さんのもう一つの名物が「ぼた餅」だそうです。なぜうどん屋で？ 丸亀製麺みたいに小麦粉を活用したドーナツなら分かりますが……。実はこれも北九州のソウルフードで、工場の労働者が多かったことから、疲労回復にぼた餅がよく食べられていたとのこと。いろいろ勉強になる『資さんうどん』です。

結果的に『資さんうどん』の大阪での人気の秘密は「メニューがいっぱいある」「純粋に美味しい」「手頃価格」という理由からなんだろうな、という普通の結論に落ち着きました。

しかし私、あることに気付いたんです。大阪人は「大阪のうどんが好き」なのではなく「うどんという食べ物が好き」なのだと……。よく考えたら大阪では、「讃岐うどん」も「稲庭うどん」も「京うどん」も、どこも人がいっぱいです。

大阪では古くから北前船で昆布が入り、出汁が和食文化を築いた地でもあるので、やはり出汁が命である「うどん」へのリスペクトが果てしないのですね。グルメ記事っぽい締めになりました。

一つだけ痛恨のミスというか心残りがあります。「資さんうどんでそばを食べる」という背徳行為に挑戦してみるべきでした。あと貝汁定食にも未練があります。次回フツーに行って食べてみよう。こうやってみんな資さんにハマっていくのでしょうか。

取材・文・写真：猫田しげる

1979年生まれ。タウン誌、旅行本、レシピ本などの編集・ライター業に従事。現在はウェブライターとしてデカ盛りから伝統工芸まで幅広い分野で執筆。弱いのに酒好きで、「酒は歩きながら飲むのが一番旨い」が人生訓。 猫田しげるの食ブログ 「クセの強い店が好きだ！」https://nekotashigeru.site/・Instagram @nekota_sigeru