どんだけ可愛いのーーーっっ！？【3COINS】子どもにプレゼントしたい♡「新作ぬいぐるみ」

収納雑貨、キッチン雑貨など幅広いジャンルの商品を展開している【3COINS（スリーコインズ）】では、じつは子ども向けのおもちゃも複数ラインナップ。スリコらしいナチュラルでおしゃれなデザインが多いため、小さいお子さんを持つママから人気を集めています。そんな、スリコの子ども向けアイテムに新作が登場。そこで今回は、思わずプレゼントしたくなりそうな「新作ぬいぐるみ」を紹介します。

足と尻尾を動かしてトコトコ歩く

12月1日に発売された「動くぬいぐるみ」は、電池を入れてスイッチを入れると足と尻尾を動かしながらトコトコ歩き出す、可愛いぬいぐるみ。足と尻尾の動きに加えて、ピコピコ音も鳴るため、小さいお子さんも見ていて楽しめるはず。動くぬいぐるみは、動物のお世話に興味を持ち始めたお子さんにもおすすめです。

ぴょんぴょん跳ねる姿がキュート

動くぬいぐるみのラインナップは、犬とうさぎの全2種類。犬はトコトコ歩くように動きますが、うさぎはぴょんぴょんと跳ねるように動くのが特徴です。また、動くパーツも尻尾ではなく耳になっており、ぴょんと飛び跳ねる様子や耳を動かす姿がとってもキュート。思わず部屋で追いかけっこをしたくなりそうな、可愛らしいおもちゃとなっています。

【3COINS】の「新作ぬいぐるみ」は、見た目も動きもとっても可愛らしく高クオリティにもかかわらず、価格は\880（税込）というコスパの良さ。ちょっとしたプレゼントにもぴったりなので、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：河合 ひかる