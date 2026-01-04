ブライトンはバーンリーに2-0で快勝

節でバーンリーとホームで対戦し、2-0で勝利を収めた。

負傷から復帰した日本代表MF三笘薫は昨年9月以来となる先発出場を果たし、チームの勝利に貢献。地元メディアからは高評価が与えられた。

6試合未勝利と苦しんでいたブライトンだったが、この日は格下を相手に終始主導権を握る。前半29分にFWジョルジニョ・ラター、後半開始早々にMFヤシン・アヤリのゴールで効率よく得点を重ね、危なげない試合運びを見せた。また、先日ドイツ1部ボルシア・ドルトムントから電撃復帰を果たしたMFパスカル・グロスが後半20分から途中出場。レジェンドの帰還にスタジアムは歓喜に包まれた。

左サイドでスタメンに名を連ねた三笘は、立ち上がりからエネルギー溢れるプレーを披露。周囲の選手がより自然な攻撃の形を構築できる潤滑油となり、攻撃を活性化させた。地元紙「Sussex World」は、三笘の採点を「7点」とし、「9月以来の先発出場となった。エネルギーに満ち溢れており、彼がいることで周囲の選手がより自然な攻撃ができるような環境を作り出した。彼の復帰は素晴らしい」と絶賛した。

久々の白星で嫌な流れを断ち切ったブライトン。攻撃の核である三笘の復帰と、精神的支柱であるグロスの合流は、今後のシーズンを戦う上で大きな弾みとなりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）