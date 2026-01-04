「豊臣秀吉」は氏か苗字か？ 戦国武将の名前に隠された「日本史の血脈と意外な作法」
「豊臣秀吉」という名前を、私たちは当たり前のように使っている。しかし、秀吉が名乗った「豊臣」は、氏（うじ）なのだろうか、それとも苗字（みょうじ）なのだろうか。実は、この問いをきっかけに、戦国武将たちの名前の付け方から、日本人の名前に対する独特な考え方まで、深く掘り下げていくことができるのだ。今回は、意外と知らない名前の作法を通して、日本の歴史を紐解いていこう。
◆戦国武将はなぜ官職名を名乗ったのか？
戦国時代に入ると、官職による名付けはさらに多様になります。
たとえば、武田信玄の家臣である馬場信春。彼は「馬場美濃守信春」と名乗りましたが、これは朝廷から与えられた官職ではありません。「自称・美濃守」だったのです。
なぜ、彼がそう名乗ったのか。その理由は、武田家の家臣団のなかに、かつて原虎胤という武将がおり、「原美濃守」と呼ばれていたことが挙げられます。この原美濃守が引退した後、馬場信春は「その名を継いでお前も美濃守を名乗れ」と言われたのではないでしょうか。一つの家中で同じ官職名を使うことは通常は避けられたため、あくまで信玄の許可を得てのことだったのでしょう。つまり、これは、家の中での襲名であり、目印のようなものでした。
一方、同時代でいえば、織田信長の家臣・明智光秀は、「日向守」を名乗っています。こちらは朝廷から与えられた正規の官職でしたが、当時は国司といっても具体的な金銭のやり取りはなく、名誉職の意味合いが強かったと言えるでしょう。
◆豊臣秀吉の「豊臣」は氏？それとも苗字？
こうした議論は豊臣秀吉にも及びます。後述しますが、秀吉は当時の天皇である正親町天皇から「豊臣」という名を与えられましたが、これを「氏」と見るか「苗字」と見るか。天皇から賜った名前なのだから、藤原や平、源などと並ぶ「氏」とみなして「羽柴太政大臣豊臣“の”秀吉」と表記すべきか、それともファミリーネームの「苗字」とみなして「豊臣秀吉」と書くべきかは、いまだに議論する研究者も少なくありません。
もう一つ、日本人の名前を考える上で、「法名」についても触れておきましょう。
これは出家した際に得る僧侶としての名前で、本名である諱とは異なり、新たに名乗るものです。たとえば、武田信玄は諱を「晴信」といいますが、出家後は「信玄」と名乗りました。上杉謙信も同様に諱は「景虎」ですが、出家後は「謙信」と名乗ります。したがって法名とは、諱に代わる位置づけだったのだと考えられます。
◆水戸黄門は「水戸光圀公」ではない
もう少しだけ、名前に関する細かい話を続けていきましょう。
貴族の中でも、公卿、すなわち三位以上、あるいは参議に列する人物の名乗りには一定の作法がありました。それは、氏の後には「朝臣」を置き、諱の後には「公」あるいは「卿」といった敬称を添えるというもの。
銀閣寺を建立したことで知られる足利義政を例に出してみると、彼は内大臣という立場にあったので公卿とみなされ、正式な名乗りは「足利内大臣正二位源朝臣義政公」でした。
◆官位によって異なる「朝臣」の位置
一方、三位以下の位階の場合は、名前の中の朝臣の位置や使われ方が異なり、名前の下に置かれていました。たとえば、応仁の乱の東軍大将であった細川勝元の場合は、「右京大夫」という官職を持っていたので、正式な名乗りは「細川右京大夫従四位下源勝元朝臣」となります。このように、官位によって朝臣が置かれる位置が微妙に異なるわけです。
◆水戸光圀の正しい名乗り方
また、「水戸黄門」の名で知られる徳川光圀は、従三位の「権中納言」なので、「徳川権中納言従三位源朝臣光圀」と表記されます。中納言や大納言は「卿」と呼ばれる身分なので、本来なら「水戸光圀卿」であって、「水戸光圀公」ではありません。
時代劇『水戸黄門』では徳川光圀は「水戸光圀公」と呼ばれていますが、厳密に言えばこれは間違い。細かい話ではありますが、こうした呼称の形式には、官位や氏族名、そして朝臣といった称号が複雑に組み込まれていた。それは、人物の地位と由緒を一目で示す工夫を凝らしたものだったのです。
そしてその細部を知ることは、日本人が「正式な名乗り」をどのようにつくり上げてきたかを理解するための大切な鍵になるのです。
