¡È³«¤«¤º¤ÎÈâ¡ÉºÆ¿³À©ÅÙ¡¡2026Ç¯²þÀµ¤Ë¸þ¤±µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇµÄÏÀ¤â¡Ö²þ°¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«
ºÛÈ½¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¡ÖºÆ¿³¡×¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬2025Ç¯¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¯¿Ê¤ó¤À¡£1966Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©À¶¿å»Ô¤ÇÌ£Á¹²ñ¼Ò¤ÎÀìÌ³°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¸µ½¾¶È°÷¤Î¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¸ÓÅÄ»ö·ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë°ìÅÙ»à·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åºÆ¿³¤ÇÌµºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¡£
º£¤Î·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ë¤ÏºÆ¿³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡È³«¤«¤º¤ÎÈâ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¼Â¸½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç²þÀµË¡°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤è¤¦¤ËË¡Î§²È¤ä³Ø¼Ô¡¢»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡È¾Úµò¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö²þ°°Ê³°¤Î¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â¡£¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡½¡½¡©
¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë47Ç¯7¥«·î¹´ÃÖ½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï´à¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë47Ç¯7¥«·î¹´ÃÖ½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
2025Ç¯11·î26Æü¡¢92ºÐ¤Î¸ÓÅÄ¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤òÎ¾¼ê¤Ç¶¯¤¯°®¤ê¤Ê¤¬¤éÊóÆ»¿Ø¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤Î»Ð¤Ç¡¢ºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤ÎµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿1¿Í¤À¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¾ÚµòÉÊ¤Î¡Ö5ÅÀ¤Î°áÎà¡×¤Î¿§¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬ºÆ¿³Ìµºá¤ÎÆ»¤òÂó¤¤¤¿¡£¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ë¾Úµò¤ÏÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¿³È½¤ò¶Ä¤°¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¾ÇÅÀ¤Î¡Ö¾Úµò³«¼¨¥ë¡¼¥ë¡×
º£²óºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾Úµò³«¼¨¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¾Úµò³«¼¨¤È¤Ï¡¢¸¡»¡´±Â¦¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤òÊÛ¸î»ÎÂ¦¤âÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Î¤³¤È¡£
ÄÌ¾ï¿³¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯¤«¤é°ìÈÌÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»ÎÂ¦¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾Úµò¤òÀÁµá¤¹¤ë¤È¡¢¸¡»¡´±Â¦¤Ï¤½¤ì¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç²óÅú¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ºÆ¿³¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËºÛÈ½´±¤ÎºÛÎÌ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÁµá¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤«¤ÇÁè¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¼êÂ³¤¤¬Ä¹°ú¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊÛ¸î»Î¤ä¸¡»¡´±¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëË¡À©¿³µÄ²ñ¡ÊË¡Ì³Âç¿Ã¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾Úµò¤ò³«¼¨¤¹¤ëÈÏ°Ï¤Î¥ë¡¼¥ë²½¤ò¤á¤°¤ê°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¡£
ÊÛ¸î»Î¤é¤Î°Ñ°÷¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¿³¤Ç³«¼¨¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Úµò¤Ë¤â¿·¾Úµò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î°Ñ°÷¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¿³¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ºÆ¿³¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏºÛÈ½Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·ç¤¯¤È¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ê³«¼¨¤Ç½½Ê¬¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸µºÛÈ½´±¤é¡Ö²þ°°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍÍøÉÔÍø¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤ò¸«¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÛÈ½´±¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¾å¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Î¸µ½êÄ¹¡¦°ËÆ£Ç¼¤µ¤ó¤Ï³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
12·î3Æü¡¢ºÆ¿³»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸µºÛÈ½´±¤é¤¬¡¢³«¼¨ÈÏ°Ï¤Î¸ÂÄê°Æ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°Ñ°÷¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¸ÂÄê°Æ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë³«¼¨¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö²þ°°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ºË¡³Ø¼Ô¤é135¿Í¤âµÄÏÀ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤à¤·¤í¡ÈÈâ¡É¤¬¤µ¤é¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï³²¼Ô°äÂ²¤Î¶ì¤·¤ß
°ìÊý¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô°äÂ²¤Î²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¤ÏÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿°Õ¸«½ñ¤òË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ï2011Ç¯¤Ë¸µÆ±Î½¤ÎÃË¤Ë»¦³²¤µ¤ì¡¢ÃË¤Ï»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Õ¸«½ñ¤Ç¤Ï¡¢¾Úµò»ñÎÁ¤Ë¤ÏÈï³²¼Ô¤äÁÜºº¶¨ÎÏ¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¾ðÊó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÈï¹ð¿Í¤«¤é¤ÎµÕº¨¤ß¤ä¡¢SNS¤Ç¾ðÊó¤¬Ï³¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈºÆ¿³³«»Ï¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¡É¤ò¿³Íý¤Î¿×Â®²½¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÈ½·è¤¬¿´ÇÛ¤Ç¿´¿È¶¦¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¡£Æ±¤¸¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÈºáÈï³²¼Ô°äÂ²¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖºÆ¿³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
µÄÏÀ¤Ï¶á¤¯ÀµÇ°¾ì¤«
2025Ç¯12·î16Æü¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸¡Æ¤»ñÎÁ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¾Úµò³«¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³«¼¨Ì¿Îá¤òºÛÈ½½ê¤ÎµÁÌ³¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤º¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¤¬¡¢ÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢12·î23Æü¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤¬ÍÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆ°¤¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤ÎµÄ°÷Î©Ë¡¤¬2025Ç¯6·î¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þÀµ¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Ï1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¡¢¾Úµò³«¼¨¤ÎÈÏ°Ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÃ×ÅÀ¤ò¸«¤¤½Ð¤¹¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
