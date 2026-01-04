レジで正直迷った…「えっ300円だったの…？」高いと思ったけど買ってよかった100均帽子

ダイソーをパトロール中、100均商品とは思えないほどクオリティの高いキャップを発見！これが100円ってすごいな〜とレジに通すと、まさかの300円でびっくり。よくよくタグを見るとたしかに300円の文字が…仕方なくそのまま購入しましたが、これが大正解！お値段以上に作り込まれた良品だったんです♪

商品情報

商品名：スポーツキャップ（部分メッシュ、反射プリント付き）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550668638955

300円だったのか…レジで後悔しそうだったけど、買って大正解でした！

ダイソーをパトロールしていると、とっても作りがいいキャップを発見！これが100円ってコスパがいいな〜とレジでスキャンしてみると、まさかの300円。

びっくりしてタグを見直すとたしかに300円の文字が…かなり迷いましたが、シンプルで使いやすそうなキャップが欲しかったのでそのまま購入しました。

ハイクオリティで手洗いも可能！ダイソーの『スポーツキャップ（部分メッシュ、反射プリント付き）』

今回ご紹介するのは、その名も『スポーツキャップ（部分メッシュ、反射プリント付き）』という商品。つばが広めなので、しっかり日差しをガードしてくれそうなのが気に入っています。近くで見ても、やはり100均商品とは思えないほど帽子のクオリティが高いです。

キャップの材質はポリエステル。やわらかな素材ですがパターンが細かく分かれているのが高評価ポイント。立体感があり、実際に被ってみるとフィット感が抜群なんです。また、サイドがメッシュになっているので、散歩やランニング中でもムレを感じず使えるのが嬉しかったです。

キャップの正面と背面に、反射材が使われているのも魅力。ホワイトカラーも目立つので、外でも安心して着用できます。サイズ調整が可能なので、頭の大きさを問わず使いやすいのも◎お値段以上に作り込まれていて、悩んだけれど買って大正解でした。

今回はダイソーの『スポーツキャップ（部分メッシュ、反射プリント付き）』をご紹介しました。

100均のキャップは洗えないタイプもありますが、こちらは手洗い可能なのでいつでも清潔に使えます。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。