もともと高給取りで、さらに高賃金化

鉄道の運転士が圧倒的に足りていないために、その高賃金化に拍車がかかっています。英国の話です。運転士不足で運休が頻発するなど、すでに社会問題となっています。ところが、今後5年間でさらに旅客運転士の約22％、貨物運転士の約40％が退職する見通しだというのです（英紙フィナンシャルタイムズによる）。

イギリス運輸担当大臣が鉄道各社に運転士の育成を急ぐように通達したり、運転士になることのできる年齢を現行の20歳から18歳に引き下げたりと手を尽くしていますが、手っ取り早いのは、高給で希望者を募ることです。

もともと英国の鉄道運転士は平均給与が高い傾向にありました。資格を取得するのに時間がかかる上に、たとえ資格を取ったとしても路線ごとに覚えなくてはならない知識が異なります。別会社から運転士を引き抜いても路線が違えば即戦力になりにくく、人手が足りないからといってすぐに補充できるわけではないという事情もあります。いわば「特殊技能」があるスペシャリストと見なされているわけです。

また、労働組合が強いこともあります。1990年代に行われた鉄道民営化で鉄道運行会社は細分化されたものの、鉄道労働組合は分割されずに巨大なまま残ったため、運行会社と労働組合のパワーバランスが崩れているのです。しかも、ここ数年は運転士不足のために、運転士による強気の賃上げ要求を各運行会社が飲まざるを得ない状況になっています。

これにより、2024年には鉄道運転士の給与が大幅に引き上げられ、とうとう英国で最も高給な職業の8位にランクインしました（英オンライン紙「ザ・テレグラフ」による）。

では、給与はいくらなのでしょうか。英国の鉄道運転士で最も高い賃金を得ているのは、海底トンネル経由で英国と欧州大陸をつないでいる国際列車「ユーロスター」の運転士だそうで、その平均年収は8万7500ポンド（約1800万円）と驚きの金額です（英紙ロンドン・スタンダードによる）。

東京メトロや住友商事がイギリス鉄道大手と共同出資する英ロンドンの地下鉄エリザベス線の運転士も、採用後3年目という若さで年収7万8301ポンド（約1600万円）に到達します。英国全土の鉄道運転士の平均年収は7万6327ポンド（約1570万円）といいますから、業界全体の高給化が進んだことが分かります。

「多い」のは給料だけじゃない

エリザベス線で運転士を育成する研修責任者、フォルショ・オルショラ氏は筆者（赤川薫：英国在住アーティスト・鉄道ジャーナリスト）の取材に対して、「英国では弁護士になるより、鉄道の運転士になる方が良いと考える若者が増えている」と明かしました。

確かに、契約書の作成などを扱う「事務弁護士（Solicitor）」の場合、ロンドンでの平均年収は8万8000ポンド（約1800万円）で、ユーロスターの鉄道運転士と同水準です。同氏が研修に携わるようになったこの11年間に運転士の高学歴化も進み、「当初は高卒が中心だったのが、今では大半が大卒以上で、大学院を卒業した運転士も珍しくなくなった」と回顧しました。

ちなみにロンドンでも路線バスの運転手の年収は、ベテランのドライバーでも3万7440ポンド（約760万円）と、エリザベス線の運転士には遠く及びません（イヴニング・スタンダードによる）。

また、2万1000人以上の組合員が加盟する英国の鉄道運転士労働組合（ASLEF）が2024年、賃上げに加えて「1週間で計34時間の勤務」を交渉条件に加えたため、運転士は週休3日制の鉄道会社が増えました。ワークライフバランスを重視する人には魅力的かもしれません。

給料は高水準で、勤務体系はワークライフバランスを重視でき、なおかつ、運転は一人で行うため職場の人間関係で悩むことも少なさそうですから、英国の大学で法律を学んだとしても、法曹家になるよりも鉄道の運転士を選ぶ若者が増えても不思議ではありません。

さて、イギリス運輸担当大臣が鉄道各社に運転士の育成を急ぐようにと通達したことから、今後、どこの路線でも運転士の採用数を大幅に増やしそうです。エリザベス線の研修責任者のオルショラ氏に募集要項などを尋ねてみました。

条件としては、運転士としての試験に合格するまでに21歳になっていること、英国で働けるビザなどを保持していること、英語で筆記と口頭の試験が受けられること、論理思考力を見る筆記試験に心理テスト、身体検査と面接に合格すること、だそうです。

合格率が2％程度になることもあるほど狭き門だといいますが、国籍も不問ですから、諸条件に合うという方はぜひ挑戦してみるのも悪くないかもしれません。筆者もなんだか、応募してみたい衝動に駆られます。