午後4時台に帰宅するのが普通の国がある。長時間労働に追われていた新聞記者の著者が、39歳で移住したデンマークで目にしたのは、夕方の早すぎる帰宅ラッシュだった。短時間労働にもかかわらず、デンマークの一人当たりGDPは日本の約2倍、IMD世界競争力ランキングでも常に上位に名を連ねる。この「短時間労働なのに、しっかりと強い経済力」という一見矛盾した世界の謎を追い続けてきたのが、新刊『第3の時間──デンマークで学んだ、短く働き、人生を豊かに変える時間術』の著者・井上陽子さんだ。本記事では、デンマークで働く井上さんに話を聞き、その独特な労働観に迫る。（取材・構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

1日を3分割にする「8-8-8」という考え方

―― 本のタイトルである「第3の時間」とは、一体何を指すのでしょうか。

井上陽子（以下、井上）：デンマークには、1日24時間を「8時間の労働」「8時間の自由時間」「8時間の休息」の3つに分けるという、「8-8-8」と呼ばれる考え方があります。

この考え方のルーツは、19世紀末の労働運動にさかのぼります。8時間労働を求める運動や「8-8-8」のスローガンは、デンマーク発祥というわけではなく、もともとはオーストラリアなどで始まった運動の国際的なスローガンをデンマークが取り入れた、という経緯があるそうです。

―― 労働時間の短縮のために掲げられたスローガンなのですね。

井上：元々はそうなのですが、デンマークにはなぜ残業の文化が入ってこなかったのかについて取材するため、コペンハーゲンにある労働者博物館の館長に話を聞いたとき、こう言われたんです。

「8-8-8のポイントは、労働時間の短縮そのものよりも、8時間の自由時間にある」

その瞬間、目から鱗が落ちました。当時すでにデンマークに何年も住んでいましたが、午後4時台に発生する帰宅ラッシュや、趣味や地域の活動に積極的な人々の姿など、それまで見てきた光景が一気に腑に落ちた感覚でした。私の常識とはまったく異なる考え方で1日を過ごす、デンマーク人の人生観が表れていると気づいたんです。

―― それまでの井上さんの時間の捉え方とは、何が違ったのでしょうか。

井上：日本やアメリカで働いていた頃の私の毎日は、ほとんど、2つの時間でしか構成されていないようなものでした。ひとつは「仕事」、もうひとつは「仕事から回復するための休息」です。仕事以外の時間は、睡眠とわずかな気分転換だけ。

振り返ると、人生を「仕事」と「休息」の往復でしか捉えていなかった気がします。それが、ワーク・ライフ・バランスだと思っていました。仕事が終わった後に、仕事と関係のない活動をするエネルギーはほとんど残っていませんでした。

