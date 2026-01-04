高血圧必見！正月こそ「ずぼら運動」をしよう…食事制限より簡単にできる血管ストレッチ

健康診断で血圧やコレステロール値を指摘され、「食事に気をつけなければ」と決意する。しかし、何十年も続けてきた食生活を変えることは、想像以上に困難です。

血管・心臓のエキスパートとして国際的に活躍する医師・高橋亮氏は、20年以上、のべ数万人の患者を診てきた経験から「運動8割、食事2割」と断言します。食事制限はストレスを生み、効果が現れるまで時間がかかるため、モチベーションが続きにくい。一方、運動には即効性があり、体を動かした瞬間から血管に変化が起きるといいます。

しかも必要なのは、激しい運動ではなく、簡単なストレッチだけ--。

高橋氏が、血管を広げるメカニズムを解説し、スマホやテレビを見ながら、椅子に座ったままでできる方法をまとめた『血管の名医が薬よりも頼りにしている狭くなった血管を広げるずぼらストレッチ』(サンマーク出版)から一部抜粋、再構成してお届けします。

食事制限よりも「ずぼら」運動のほうがおすすめ！

「運動8割、食事2割」

これは学術的に正確な比率ではありませんが、私が「動脈硬化を改善する」ための指標としている言葉です。

「健康になりたい」と頑張るのであれば、食事よりも運動がずっとおすすめです。

もっと言えば、「ずぼら」であればあるほど、長続きして効果が出やすいのです。

「食べすぎないように気をつけます」

「もうおやつ・間食を控えます」

「油っこい食事を減らします」

「明日からコンビニのお弁当はやめます」

「アルコールの飲みすぎに注意します」

「寝る前に食べるのをやめます」

外来でこんな決意表明を聞くたびに、私は内心こう思います。「いつまで続けられるか、心配だな……」と。

冷たい医師だと思われるかもしれません。でも、これは患者さんを見放しているわけではありません。20年以上、のべ数万人の患者さんを診てきた経験から得た、率直な実感なのです。

高血圧や糖尿病を改善するために、病院で医師から「食事に気をつけて、節制しましょうね」と声をかけられた方も多いのではないでしょうか。もちろん、それが続けられれば理想的です。

けれど、人間が何十年も続けてきた食生活を変えるのは、想像以上に困難です。それは意志の問題ではありません。食習慣というのは、人生そのものと深く結びついているからです。

子どもの頃から慣れ親しんだ味。

誕生日に家族で行く焼肉店。

母親が作ってくれた味噌汁の味。

おばあちゃんが作ってくれた煮物の味。

父親と晩酌をする時のおつまみの味。

食事には、味や栄養だけでなく、思い出や感情が詰まっています。

食事指導を守れる患者さんは1割

「塩分を控えましょう」という医師の一言で、それらすべてを変えることができるでしょうか？

実際、食事指導を守れる患者さんは、私の経験では1割もいません。

最初の1か月は頑張ります。

でもその次の1か月後の診察では、「つい、食べちゃいました」と申し訳なさそうに報告される。数か月後には、すっかり自信を失ってしまいます。

これは患者さんが悪いのではありません。

食事制限というアプローチそのものに、根本的な無理があるのです。

まず、食事制限はストレスを生みます。

「あれを食べてはいけない」「これも控えなければ」……。

そんな思考が頭の中を占めると、食事が楽しくなくなります。むしろ苦痛になってしまいます。

ストレスは、それ自体が血管に悪影響を及ぼします。

ストレスホルモンのコルチゾールが分泌されると、血圧が上がり、血管が収縮。食事を我慢してストレスを溜めて、かえって血管の状態を悪化させてしまっては、本末転倒です。

さらに、食事制限の効果が現れるまでには時間がかかります。

塩分を控えても、すぐに血圧が下がるわけではありません。

野菜を増やしても、明日から血液がサラサラになるわけではない。効果を実感できないから、モチベーションが続かないのです。

もちろん、食事も大切です。塩分を控えめにする、野菜を多く摂る、バランスのよい食事を心がける──これらはすべて正しいアドバイスです。

できる範囲で、少しずつ改善していけばいい。

私自身も、患者さんたちに「食事」の大切さをお伝えすることもあります。

でも、血管の健康を守るために最も効果的なのは、やはりストレッチのようなゆるい運動なのです。

なぜなら「続けられる」ことがいちばん大切だから。

繰り返しになりますが、だから私は、「ずぼらストレッチ」をおすすめしています。

実際、「ずぼら運動」は三日坊主になりにくいのです。

「テレビを見ながら」で良いので、肩の力を抜けて長続きします。

しかも、そのゆるい運動で血管内にNOが分泌され、血流は改善していきます。

血管がやわらかくなり、健康診断の数値が少しずつ安定してくる人も多いのです。

つまり、「ずぼら」とはサボることではありません。

体と血管に負担をかけないだけでなく、「メンタルにも負担をかけない」最良の方法なのです。

こうして少しずつ続けるうちに、体は確実に変わっていきます。

血管がやわらかくなり、血流が整うと、疲れにくくなり、眠りも深くなる。これが「ずぼら運動」のもうひとつの強みです。

運動には即効性がある

そしてもうひとつ大きな強みは、食事と異なり、運動には即効性があることです。

体を動かすと、その瞬間から体に変化が起きます。

血流がよくなり、体が温まり、気分がスッキリする。この即効性が、運動の最大の強みです。

運動の即効性は、科学的にも証明されています。

体を動かすと、血管やわらか物質であるNOがすぐに分泌されます。

運動を始めて数秒から数分の間には、もう効果が現れ始めているのです。

運動なら肝臓での脂質代謝も改善されます。

筋肉が糖や脂質をエネルギーとして消費するので、血中の余分な脂質が減っていく。これも血管をやわらかくする一因となります。

しかも、筋肉量が増えれば基礎代謝も上がり、何もしていない時でもエネルギーを消費する体になります。

「運動8割、食事2割」

のべ数万人の患者さんを診てきた医師の、正直な気持ちです。

