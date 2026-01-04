「流石に酷過ぎる」LDH所属メンバー、AI画像に賛否「本当にSNS向いてない」「笑えないので心配になる」
LDH JAPAN所属のダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのRIKUさんは1月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。“問題作”とし、AI画像を公開しました。
しかし、このポストには賛否両論が寄せられることに。「完全に馬でびっくり RIKUさん載せてくれてありがとう」「リキヤくんAIに馬にされたのめっちゃ笑ってるwwwww」との声が上がる一方で、「ずっと思ってるけど本当にSNS向いてないんだなぁ」「LDHくんは社内で一度生成AIについて勉強したほうがいい(真面目)」「LDHって生成AI禁止してないの？こわい」「流石に酷過ぎる！馬にされたり、存在すら無かったり、、、」「投稿を消してください」「LDHのAIガバナンス体制は笑えないので心配になる」と厳しい意見も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「投稿を消してください」RIKUさんは「これが問題作。LIKIYAさんが馬にされました」とつづり、画像を1枚載せています。カウントダウンライブの集合写真をAIで年賀状風にした画像です。メンバーは格好良くイラスト化されているものの、LIKIYAさんは完全に馬に加工されています。最後は「年男だからいっかー！！！！」ともつづったRIKUさん。
イケメン大集合の元写真カウントダウンライブの集合写真は2日のポストに載せられています。メンバー全員の格好いい顔がしっかり写っていて、仲の良さも伝わってくるすてきな写真です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
