「デジャヴだ」28年ぶりW杯出場のスコットランド。ブラジル、モロッコと同組でも悲観論が出ない理由は？【現地発】
28年ぶりにW杯出場を決めたスコットランド代表。本大会ではブラジル、モロッコと同組という厳しい組合せ結果となり、スコットランド内では悲観的な意見が渦巻くと思いきや──決してそんなことはなかった。久々の大舞台に沸く、スコットランド国内の声をまとめた。
まずワールドカップ出場の事実そのものが、すでに特別な意味を持つ。98年フランス大会以来、長く閉ざされていた世界への扉が再び開かれたのだ。
そして大会の組合せが決まった瞬間、スコットランドでは独特の高揚感が広がった。ブラジル、モロッコ、ハイチ。C組に名を連ねた国々を目にし、多くのファンが口にしたのは「デジャヴ」という言葉だった。98年フランス大会で同組になったのがブラジル、モロッコ、ノルウェーの３か国だったからだ。
ブラジルとの再戦が実現した。スコットランドは過去８回のW杯出場のうち、実に４回もブラジルと顔を合わせてきた。今回で５回目である。1974年の０−０から始まり、1982年、1990年、1998年と敗戦が続いているが、それでも「W杯といえばブラジル」との感覚が、地元ファンに深く刻まれている。
そしてファンの感情を強く刺激しているのが、モロッコの存在だ。フランス大会のグループステージ最終節がモロッコ戦だった。当時、スコットランドとモロッコは、共に１分け１敗で最終節に挑んだ。グループステージ突破の可能性を残した状況で、モロッコとの一戦に臨んだわけだが、結果はスコットランドが０−３で完敗。失意と共にスコットランドは大会を去ることになった(※なお最終節でノルウェーがブラジルに番狂わせの勝利を収めたため、モロッコ、スコットランドの両チームが敗退となった）。地元紙デーリー・レコード紙は「98年大惨事への雪辱」と表現し、ファンもまた「復讐」「リベンジ」との言葉をSNSで発信している。
組合せ抽選後にスコットランドの地元紙を開くと、サポーターのインタビューを数多く目にした。なかでも印象に残ったのは、スコットランド代表のサポーターグループで代表を務めるクリス・ギブソンさんのインタビュー。49歳の同氏はこう話した。
「ブラジルとモロッコが同組に入り、私は『起こるべくして起こった』と思った。98年の再現だ、とね。当然、今回の航空券はもう押さえた。スコットランドからダブリン経由で350ポンド（約７万円）。悪くない値段でしょ？
抽選でスコットランドの名前が出た瞬間、すぐにクリックしたんだ。最高だ。本当にワクワクしている。ブラジル戦は誰もが望むカード。ワールドカップといえばブラジルだからね。試合前後のパーティーは間違いなくすごく盛り上がるし、ブラジル人と一緒に騒ぐのが待ちきれない。
ただ、ハイチ戦で取りこぼさないことを願うばかりだ。あそこに勝てば、グループ突破のチャンスは大きくなるから。僕はベスト16までのチケットをすでに手配してあるから、ぜひそこまで勝ち進んでほしい。この瞬間をずっと待っていた。早く向こうへ行きたくて仕方がない」
スコットランド代表を追いかけるハミッシュ・ハズバンドさんも語気を強めた。
「素晴らしい組合せ。ブラジルとはこれまで74年、82年、90年、98年と対戦してきた。今回こそ“５度目の正直”になってほしい。サンバの国とは、すでに特別な関係を築いているから、試合は最高の雰囲気になるはずさ。
モロッコについては、98年大惨事への復讐のチャンスだ。そして、ハイチのような“格下”とされる相手と対戦することに、喜びと同時に恐怖も感じている。過去を振り返れば、そういう相手こそが鬼門だったからね」
今回のW杯で、スコットランドは米国の東海岸でグループステージを戦うことになった。
まずワールドカップ出場の事実そのものが、すでに特別な意味を持つ。98年フランス大会以来、長く閉ざされていた世界への扉が再び開かれたのだ。
ブラジルとの再戦が実現した。スコットランドは過去８回のW杯出場のうち、実に４回もブラジルと顔を合わせてきた。今回で５回目である。1974年の０−０から始まり、1982年、1990年、1998年と敗戦が続いているが、それでも「W杯といえばブラジル」との感覚が、地元ファンに深く刻まれている。
そしてファンの感情を強く刺激しているのが、モロッコの存在だ。フランス大会のグループステージ最終節がモロッコ戦だった。当時、スコットランドとモロッコは、共に１分け１敗で最終節に挑んだ。グループステージ突破の可能性を残した状況で、モロッコとの一戦に臨んだわけだが、結果はスコットランドが０−３で完敗。失意と共にスコットランドは大会を去ることになった(※なお最終節でノルウェーがブラジルに番狂わせの勝利を収めたため、モロッコ、スコットランドの両チームが敗退となった）。地元紙デーリー・レコード紙は「98年大惨事への雪辱」と表現し、ファンもまた「復讐」「リベンジ」との言葉をSNSで発信している。
組合せ抽選後にスコットランドの地元紙を開くと、サポーターのインタビューを数多く目にした。なかでも印象に残ったのは、スコットランド代表のサポーターグループで代表を務めるクリス・ギブソンさんのインタビュー。49歳の同氏はこう話した。
「ブラジルとモロッコが同組に入り、私は『起こるべくして起こった』と思った。98年の再現だ、とね。当然、今回の航空券はもう押さえた。スコットランドからダブリン経由で350ポンド（約７万円）。悪くない値段でしょ？
抽選でスコットランドの名前が出た瞬間、すぐにクリックしたんだ。最高だ。本当にワクワクしている。ブラジル戦は誰もが望むカード。ワールドカップといえばブラジルだからね。試合前後のパーティーは間違いなくすごく盛り上がるし、ブラジル人と一緒に騒ぐのが待ちきれない。
ただ、ハイチ戦で取りこぼさないことを願うばかりだ。あそこに勝てば、グループ突破のチャンスは大きくなるから。僕はベスト16までのチケットをすでに手配してあるから、ぜひそこまで勝ち進んでほしい。この瞬間をずっと待っていた。早く向こうへ行きたくて仕方がない」
スコットランド代表を追いかけるハミッシュ・ハズバンドさんも語気を強めた。
「素晴らしい組合せ。ブラジルとはこれまで74年、82年、90年、98年と対戦してきた。今回こそ“５度目の正直”になってほしい。サンバの国とは、すでに特別な関係を築いているから、試合は最高の雰囲気になるはずさ。
モロッコについては、98年大惨事への復讐のチャンスだ。そして、ハイチのような“格下”とされる相手と対戦することに、喜びと同時に恐怖も感じている。過去を振り返れば、そういう相手こそが鬼門だったからね」
今回のW杯で、スコットランドは米国の東海岸でグループステージを戦うことになった。