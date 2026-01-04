今日4日(日)は北海道から東北の日本海側は雪が降り、ふぶく所もあるでしょう。最高気温は、昨日より高い所が多く、この時期らしい寒さになりそうです。

北日本はふぶきで視界不良に注意

今日4日(日)も日本海側では雪や雨で、荒れた天気になる所もあるでしょう。お正月休み最終日でUターンの交通に影響が出る可能性があります。今後の気象情報や交通情報にご注意ください。



北海道と東北の日本海側は断続的に雪が降り、ふぶくこともあるでしょう。視界が悪くなり、交通への影響が出る恐れがあります。車の運転などなるべく控えて、安全にお過ごしください。日差しの届く太平洋側でも所々に雪雲が流れ込みそうです。





北陸も雪や雨が降ったりやんだりの天気でしょう。局地的にカミナリを伴って降り方が強まる所もありそうです。落雷など十分ご注意ください。また、これまでの雪で積雪が多くなっている所では、なだれにも注意が必要です。関東甲信と東海は、広く晴れるでしょう。空気の乾燥が続きます。火の元には十分お気をつけください。午後は、山沿いの一部で、再び雪雲や雨雲が流れ込む見込みです。近畿から中国地方は、晴れ間の出る所もありますが、雲が広がりやすく、一部でにわか雨やにわか雪があるでしょう。四国は、時おり雲が広がる程度でおおむね晴れそうです。九州は、北部は雲が多く、夜は所々で雨が降るでしょう。南部は日差しが届きそうです。沖縄は日中は晴れて、風が次第に弱まるでしょう。

寒さ少し緩むもこの時期らしい寒さ

今日4日(日)は強い寒気が抜けつつあり、最高気温は、昨日3日(土)より高い所が多くなりそうです。各地とも、この時期本来の寒さとなるでしょう。



札幌はマイナス1℃と真冬日(1日の最高気温が0℃未満の日)となりそうです。路面の凍結に十分お気をつけください。



仙台は7℃で、昨日と同じくらいででしょう。冷たい西風が吹いて体感温度はさらに下がりそうです。外出の際は風を通しにくい服装でお出かけください。



新潟と金沢は、昨日と同じくらいか高くなりますが、雪や雨で気温より低く感じられそうです。寒さ対策を万全になさってください。



東京12℃、大阪は11℃で、昨日より2℃〜3℃ほど高い見込みです。日差しが心地よく感じられるでしょう。



福岡は11℃の予想です。昨日より2℃ほど高いものの、日差しがない分、空気は冷たいままでしょう。



沖縄は昨日より3℃高い、20℃の予想です。日中は快適な陽気になりそうです。