元日に結婚を電撃発表した女優・長澤まさみ（38）の所属事務所が4日、公式サイトで声明を発表した。

「長澤まさみ 結婚発表に関して メディアの皆様へのお願い」とし、「本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております」と一部メディアのプライバシー侵害を明かした。

「長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません」と記した。

「また、本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください」と呼びかけ。「今後とも、より良いお付き合いをさせていただくためにも、何卒ご高配賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします」と理解を求めた。

今月1日、所属事務所公式サイトに長澤の直筆署名が入った文書が掲載され、「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告。「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。