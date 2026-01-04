今回は、20年連れ添った妻に、離婚を言い渡された夫のエピソードを紹介します。

今まで尽くしてきたつもりだったのに…

「妻とは結婚して20年になりますが、俺なりに妻に尽くしてきたつもりです。仕事では出世して、主婦の妻と中学生の娘をきちんと養っていましたし、娘の教育にも関心を持っていました。

それなのに、ある日妻に『離婚したい』『あなたのモラハラ言動に耐えられない』と言われ、離婚届を渡されたんです。娘も『パパと離婚した方がいいよ』と妻に言っているそうで、親権は妻が持つとか……。

『俺は完璧な夫だったはずなのに……』と愕然とし、自分の何が悪かったのか分からないままです」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ この男性の妻はおとなしく、忍耐強い女性だったとのことで、今までずっと夫に我慢してきたのでしょう。この男性は「何が離婚の原因か分からない」と言いますが、きっとこれまで妻は、何かしらのサインを出してきたはずです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。