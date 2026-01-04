　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※12月26日信用買い残の12月19日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1599銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 　　　4,390　　 29,480　　　2.21
２．<9434> ＳＢ 　　　　　　　2,229　　 43,562　　 58.66
３．<7201> 日産自 　　　　　　1,577　　 28,336　　　4.74
４．<4689> ラインヤフー 　　　1,333　　 20,490　　 86.72
５．<285A> キオクシア 　　　　1,018　　 10,288　　　3.95
６．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　987　　 20,339　　　2.50
７．<8308> りそなＨＤ 　　　　　919　　　5,210　　 15.00
８．<6254> 野村マイクロ 　　　　895　　　2,620　　　5.55
９．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　890　　　9,152　　 18.63
10．<7453> 良品計画 　　　　　　786　　　4,465　　　5.49
11．<6525> コクサイエレ 　　　　772　　　1,887　　　3.02
12．<5707> 東邦鉛 　　　　　　　705　　　1,170　　　2.54
13．<3903> ｇｕｍｉ 　　　　　　644　　　6,014　　　2.61
14．<8058> 三菱商 　　　　　　　526　　　4,786　　　4.58
15．<5713> 住友鉱 　　　　　　　485　　　2,303　　　6.06
16．<7974> 任天堂 　　　　　　　458　　　4,946　　 12.81
17．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　　　　　454　　　1,139　　 17.45
18．<5802> 住友電 　　　　　　　450　　　2,827　　 13.07
19．<7148> ＦＰＧ 　　　　　　　444　　　1,705　　　3.87
20．<7203> トヨタ 　　　　　　　427　　　7,862　　　2.65
21．<8524> 北洋銀 　　　　　　　410　　　3,260　　　4.43
22．<7205> 日野自 　　　　　　　404　　　5,801　　 49.12
23．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　385　　　6,393　　　6.84
24．<4005> 住友化 　　　　　　　380　　　9,455　　 13.57
25．<8304> あおぞら銀 　　　　　367　　　1,967　　　1.58
26．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　　　　352　　　2,132　　 10.90
27．<6197> ソラスト 　　　　　　351　　　2,423　　　5.03
28．<6506> 安川電 　　　　　　　326　　　3,288　　　9.13
29．<2914> ＪＴ 　　　　　　　　320　　　2,524　　　1.03
30．<4385> メルカリ 　　　　　　302　　　4,416　　　3.71
31．<3679> じげん 　　　　　　　299　　　　854　　 13.97
32．<5711> 三菱マ 　　　　　　　294　　　2,008　　 13.15
33．<8346> 東邦銀 　　　　　　　294　　　1,200　　　2.40
34．<3861> 王子ＨＤ 　　　　　　288　　　3,437　　 15.37
35．<8766> 東京海上 　　　　　　267　　　3,358　　 29.54
36．<8411> みずほＦＧ 　　　　　266　　　7,246　　　5.41
37．<9143> ＳＧＨＤ 　　　　　　242　　　1,079　　 11.50
38．<4902> コニカミノル 　　　　238　　　2,832　　　6.07
39．<5535> ミガロＨＤ 　　　　　236　　　4,221　 4221.30
40．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　233　　　3,134　　 12.09
41．<4507> 塩野義 　　　　　　　225　　　1,030　　　4.27
42．<6503> 三菱電 　　　　　　　223　　　2,884　　　7.07
43．<3864> 三菱紙 　　　　　　　223　　　2,213　　 69.38
44．<7261> マツダ 　　　　　　　215　　　3,059　　　1.41
45．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　203　　 10,485　　　4.82
46．<4112> 保土谷 　　　　　　　200　　　1,472　　 16.68
47．<8015> 豊田通商 　　　　　　199　　　　911　　　9.60
48．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　198　　　2,582　　　1.00
49．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　　　　191　　　2,620　　　7.92
50．<4901> 富士フイルム 　　　　190　　　2,043　　 52.52

株探ニュース