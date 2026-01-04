信用残ランキング【買い残増加】 Ｊディスプレ、ＳＢ、日産自
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※12月26日信用買い残の12月19日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1599銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 4,390 29,480 2.21
２．<9434> ＳＢ 2,229 43,562 58.66
３．<7201> 日産自 1,577 28,336 4.74
４．<4689> ラインヤフー 1,333 20,490 86.72
５．<285A> キオクシア 1,018 10,288 3.95
６．<3656> ＫＬａｂ 987 20,339 2.50
７．<8308> りそなＨＤ 919 5,210 15.00
８．<6254> 野村マイクロ 895 2,620 5.55
９．<3697> ＳＨＩＦＴ 890 9,152 18.63
10．<7453> 良品計画 786 4,465 5.49
11．<6525> コクサイエレ 772 1,887 3.02
12．<5707> 東邦鉛 705 1,170 2.54
13．<3903> ｇｕｍｉ 644 6,014 2.61
14．<8058> 三菱商 526 4,786 4.58
15．<5713> 住友鉱 485 2,303 6.06
16．<7974> 任天堂 458 4,946 12.81
17．<9041> 近鉄ＧＨＤ 454 1,139 17.45
18．<5802> 住友電 450 2,827 13.07
19．<7148> ＦＰＧ 444 1,705 3.87
20．<7203> トヨタ 427 7,862 2.65
21．<8524> 北洋銀 410 3,260 4.43
22．<7205> 日野自 404 5,801 49.12
23．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 385 6,393 6.84
24．<4005> 住友化 380 9,455 13.57
25．<8304> あおぞら銀 367 1,967 1.58
26．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 352 2,132 10.90
27．<6197> ソラスト 351 2,423 5.03
28．<6506> 安川電 326 3,288 9.13
29．<2914> ＪＴ 320 2,524 1.03
30．<4385> メルカリ 302 4,416 3.71
31．<3679> じげん 299 854 13.97
32．<5711> 三菱マ 294 2,008 13.15
33．<8346> 東邦銀 294 1,200 2.40
34．<3861> 王子ＨＤ 288 3,437 15.37
35．<8766> 東京海上 267 3,358 29.54
36．<8411> みずほＦＧ 266 7,246 5.41
37．<9143> ＳＧＨＤ 242 1,079 11.50
38．<4902> コニカミノル 238 2,832 6.07
39．<5535> ミガロＨＤ 236 4,221 4221.30
40．<7868> 広済堂ＨＤ 233 3,134 12.09
41．<4507> 塩野義 225 1,030 4.27
42．<6503> 三菱電 223 2,884 7.07
43．<3864> 三菱紙 223 2,213 69.38
44．<7261> マツダ 215 3,059 1.41
45．<9984> ＳＢＧ 203 10,485 4.82
46．<4112> 保土谷 200 1,472 16.68
47．<8015> 豊田通商 199 911 9.60
48．<1605> ＩＮＰＥＸ 198 2,582 1.00
49．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 191 2,620 7.92
50．<4901> 富士フイルム 190 2,043 52.52
株探ニュース