信用残ランキング【売り残増加】 パンパシＨＤ、すかいらーく、ヤマハ発
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※12月26日信用売り残の12月19日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1599銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7532> パンパシＨＤ 7,717 11,398 0.45
２．<3197> すかいらーく 6,568 19,514 0.02
３．<7272> ヤマハ発 3,555 4,866 0.51
４．<4755> 楽天グループ 3,430 6,798 1.33
５．<5301> 東海カーボン 3,026 3,683 0.31
６．<4927> ポーラＨＤ 2,594 4,873 0.06
７．<9543> 静ガス 2,591 3,701 0.01
８．<7751> キヤノン 2,144 2,359 0.87
９．<1605> ＩＮＰＥＸ 1,993 2,572 1.00
10．<2914> ＪＴ 1,936 2,459 1.03
11．<7984> コクヨ 1,846 2,185 0.05
12．<4919> ミルボン 1,477 2,115 0.03
13．<3405> クラレ 1,389 1,794 0.31
14．<4680> ラウンドワン 1,330 1,766 1.99
15．<6141> ＤＭＧ森精機 1,275 1,348 1.05
16．<4053> サンアスタ 1,249 2,249 0.54
17．<1911> 住友林 1,206 1,306 2.39
18．<3950> ザ・パック 1,075 2,309 0.04
19．<3105> 日清紡ＨＤ 1,067 1,179 0.21
20．<3097> 物語コーポ 1,048 2,225 0.08
21．<7936> アシックス 1,006 1,684 0.99
22．<4967> 小林製薬 960 1,305 0.11
23．<4922> コーセーＨＤ 894 1,230 0.20
24．<2502> アサヒ 884 977 3.29
25．<9432> ＮＴＴ 858 4,860 26.06
26．<2982> ＡＤＷＧ 825 1,058 4.00
27．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 798 3,642 0.28
28．<3003> ヒューリック 760 1,672 0.34
29．<285A> キオクシア 759 2,605 3.95
30．<8179> ロイヤルＨＤ 747 2,938 0.02
31．<3436> ＳＵＭＣＯ 742 1,126 4.08
32．<7846> パイロット 741 867 0.01
33．<6592> マブチ 723 856 0.34
34．<9416> ビジョン 712 856 4.51
35．<4633> サカタＩＮＸ 700 891 0.14
36．<8113> ユニチャーム 676 932 5.62
37．<6330> 東洋エンジ 665 3,287 1.06
38．<3962> チェンジＨＤ 663 911 2.51
39．<2752> フジオフード 653 2,184 0.04
40．<7613> シークス 643 2,266 0.07
41．<9672> 東競馬 641 1,304 0.03
42．<4826> ＣＩＪ 636 976 1.26
43．<7956> ピジョン 630 679 1.31
44．<6481> ＴＨＫ 607 675 1.04
45．<3968> セグエＧ 597 827 0.88
46．<6498> キッツ 577 622 0.92
47．<9757> 船井総研ＨＤ 545 625 0.28
48．<4578> 大塚ＨＤ 522 657 0.19
49．<3028> アルペン 502 1,525 0.02
50．<7172> ＪＩＡ 500 619 3.60
株探ニュース