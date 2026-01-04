　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※12月26日信用売り残の12月19日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1599銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7532> パンパシＨＤ 　　　7,717　　 11,398　　　0.45
２．<3197> すかいらーく 　　　6,568　　 19,514　　　0.02
３．<7272> ヤマハ発 　　　　　3,555　　　4,866　　　0.51
４．<4755> 楽天グループ 　　　3,430　　　6,798　　　1.33
５．<5301> 東海カーボン 　　　3,026　　　3,683　　　0.31
６．<4927> ポーラＨＤ 　　　　2,594　　　4,873　　　0.06
７．<9543> 静ガス 　　　　　　2,591　　　3,701　　　0.01
８．<7751> キヤノン 　　　　　2,144　　　2,359　　　0.87
９．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　1,993　　　2,572　　　1.00
10．<2914> ＪＴ 　　　　　　　1,936　　　2,459　　　1.03
11．<7984> コクヨ 　　　　　　1,846　　　2,185　　　0.05
12．<4919> ミルボン 　　　　　1,477　　　2,115　　　0.03
13．<3405> クラレ 　　　　　　1,389　　　1,794　　　0.31
14．<4680> ラウンドワン 　　　1,330　　　1,766　　　1.99
15．<6141> ＤＭＧ森精機 　　　1,275　　　1,348　　　1.05
16．<4053> サンアスタ 　　　　1,249　　　2,249　　　0.54
17．<1911> 住友林 　　　　　　1,206　　　1,306　　　2.39
18．<3950> ザ・パック 　　　　1,075　　　2,309　　　0.04
19．<3105> 日清紡ＨＤ 　　　　1,067　　　1,179　　　0.21
20．<3097> 物語コーポ 　　　　1,048　　　2,225　　　0.08
21．<7936> アシックス 　　　　1,006　　　1,684　　　0.99
22．<4967> 小林製薬 　　　　　　960　　　1,305　　　0.11
23．<4922> コーセーＨＤ 　　　　894　　　1,230　　　0.20
24．<2502> アサヒ 　　　　　　　884　　　　977　　　3.29
25．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　858　　　4,860　　 26.06
26．<2982> ＡＤＷＧ 　　　　　　825　　　1,058　　　4.00
27．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　798　　　3,642　　　0.28
28．<3003> ヒューリック 　　　　760　　　1,672　　　0.34
29．<285A> キオクシア 　　　　　759　　　2,605　　　3.95
30．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　　747　　　2,938　　　0.02
31．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　742　　　1,126　　　4.08
32．<7846> パイロット 　　　　　741　　　　867　　　0.01
33．<6592> マブチ 　　　　　　　723　　　　856　　　0.34
34．<9416> ビジョン 　　　　　　712　　　　856　　　4.51
35．<4633> サカタＩＮＸ 　　　　700　　　　891　　　0.14
36．<8113> ユニチャーム 　　　　676　　　　932　　　5.62
37．<6330> 東洋エンジ 　　　　　665　　　3,287　　　1.06
38．<3962> チェンジＨＤ 　　　　663　　　　911　　　2.51
39．<2752> フジオフード 　　　　653　　　2,184　　　0.04
40．<7613> シークス 　　　　　　643　　　2,266　　　0.07
41．<9672> 東競馬 　　　　　　　641　　　1,304　　　0.03
42．<4826> ＣＩＪ 　　　　　　　636　　　　976　　　1.26
43．<7956> ピジョン 　　　　　　630　　　　679　　　1.31
44．<6481> ＴＨＫ 　　　　　　　607　　　　675　　　1.04
45．<3968> セグエＧ 　　　　　　597　　　　827　　　0.88
46．<6498> キッツ 　　　　　　　577　　　　622　　　0.92
47．<9757> 船井総研ＨＤ 　　　　545　　　　625　　　0.28
48．<4578> 大塚ＨＤ 　　　　　　522　　　　657　　　0.19
49．<3028> アルペン 　　　　　　502　　　1,525　　　0.02
50．<7172> ＪＩＡ 　　　　　　　500　　　　619　　　3.60

株探ニュース