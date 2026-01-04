ブルージェイズが岡本和真内野手（29）と総額6000万ドルで契約合意したことにより、同球団の年俸総額は約2億8600万ドル（約448億円）に達する見込みとなり、ぜいたく税（CBT）の算定対象額は約3億880万ドル（約484億円）になると3日（日本時間4日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。

ブルージェイズが最高税率ラインを超えるのは今回が初めてで、年俸総額は球団史上最高額となる。この金額は、現行の労使協定で定められている最高水準のぜいたく税ライン（第4のライン）3億400万ドルを上回っており、いわゆるコーエン税の対象で、ドジャースやメッツのような厳しいペナルティを受けることになる。

2027年ドラフトの1巡目指名権が10順位繰り下げられるペナルティを受けるほか、今後さらに支出を増やした場合、その超過分に対して110％という極めて重い追加課税が科される。それでもなお、ブルージェイズとオーナー企業であるロジャース・コミュニケーションズは、ワールドシリーズ制覇のために、これまで以上に財政的な力を行使する覚悟を固めている。