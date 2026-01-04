佐々木蔵之介の変わらぬ思い 演じる役の「一番の味方でありたい」 時代劇への思いも語る
●小学生時代に没頭した『浮浪雲』実写化で主演「光栄」
1月4日からNHK BS/BSプレミアム4Kで放送されるBS時代劇『浮浪雲』(毎週日曜18:45〜 全8回 ※初回のみ19:00〜)で主演を務める俳優の佐々木蔵之介。本作はジョージ秋山の名作漫画『浮浪雲』が原作。佐々木が演じる主人公・浮浪雲は、人にも物にも執着せず、誰からも不思議と好かれる風変わりな男だ。幼少期に原作を読み、オファーを受けて「そうそう巡り合える役ではない」と感じたという佐々木に、演じる雲の魅力や俳優業への思いなど話を聞いた。
佐々木蔵之介
本作の舞台は、幕末の品川宿。問屋場「夢屋」の主人で、女物の着物をまとい、髪をおでこの前で結んだ風変わりな男・浮浪雲は、日々を気ままに生きながらも、誰よりも深く人を見つめ、いつの間にか人々の運命を優しく動かしてゆく……という内容。
小学生時代に原作漫画を読んでいたという佐々木。通っていた歯科医院の待合室にあった原作を手に取り、没頭していたと振り返る。
「『雲さんって面白いな』と。子供ながらに、ちょっぴり大人になれた気がしていたんです。だから、あの『浮浪雲』をNHKが時代劇でドラマ化すると聞いた時、この時代劇は純粋に見てみたいな、と思ったんです。雲役でお話をいただいて、この役は確かにそうそう巡り合える役ではないし、ぜひ、と思いました」
演じる雲は、飄々として掴みどころがないが、不思議と人を惹きつける魅力のあるキャラクター。佐々木は、自身との共通点は「お酒を飲むところぐらい」と笑いつつ、雲への憧れも口にする。
「働かず、お酒を飲んで、お姉さんに声かけて、家の金をちょろまかして……でも信頼が厚いというか、家族も結束しているし、みんなが好きだ、という。『そんなやつおる?』みたいな(笑)。そんな、ちゃらんぽらんな姿でも心根には熱い思いを持っている。それが彼の求心力なんだろうなと思います。人を対等に見ているし、信じている。ふらふらしているけど、たぶんまっすぐ見ているんでしょうね」
佐々木蔵之介演じる浮浪雲 (C)NHK
そんな雲を演じるにあたって、意識したのは「力が抜けている」ことだったという。
「雲は飄々として掴みどころがないので、力が抜けている感じを作らなければいけない。そこは腐心しましたね。本当に力を抜いた芝居じゃなくて、抜けてなきゃいけない。なかなか難しいんですけど。時代劇の場合、腰を落として歩くんですけど、彼はふらふら、ふらふらしていますし(笑)。そういうところからなんとなく入って、監督とも話を重ねて試行錯誤しながら作っていった感じがします」
雲は、これまでに演じてきた役の中で「明らかに特異な役」でもあったと佐々木。そんな雲役は、佐々木にとってどのような経験になったのか。
「光栄な、いい経験をさせてもらったなと思っています。あんな人物を体感させてもらったことはありがたいな、と。類まれな、唯一無二なキャラクターですからね」
●俳優としての転機は朝ドラ『オードリー』 大きな出会いも
大学の演劇サークルからスタートして俳優業へ。以降、さまざまな作品に出演してキャリアを重ねてきた佐々木。そんな佐々木の俳優としての転機は、初めて出演したNHK連続テレビ小説(朝ドラ)『オードリー』(2000年度後期)だという。
「ずっと大学の演劇サークルをやっていて、それから劇団をやって、劇団を離れて東京に来て、映像というものをやり出して……。それで朝ドラの最初の出演作になった『オードリー』は、やっぱり大きかったんかなあと思います。映像での芝居のやり方のようなものを勉強させていただきました。ひとつの役を8カ月も演じたことがなかったので、それは大きかったですね。あと、脚本の大石静さんとの出会いが大きかったです。大石さんとは『オードリー』をはじめいくつもの作品でお世話になり、昨年大河ドラマ『光る君へ』でもご一緒できた。同じ京都が舞台の朝ドラと『光る君へ』で出会えたのは、何かのご縁だなと思いました」
第一線で活躍を続けているが、昔から変わらないのは、演じる役の「一番の味方でありたい」という思いだ。
「学生の時と変わらず、いまだに『このセリフ、なんか面白く表現できないか』ということは考えます。『セリフは変えずに、間をちょっと変えたら笑えるかな』とか、そんなことを考えるのが楽しいんですよね。『その芝居、要りません』と言われるようなことを考えてしまうところがあります(笑)。でも、せっかく役をいただいたのなら『この役の一番の味方で、気持ちをわかってあげたい』と思うので、ちゃんと表現してあげたいし、そこは変わらんかなあ。せっかくだから、面白く作ってあげたい。すべてチャーミングにする必要はないんですけど、たとえ極悪な人間でもここだけは共感できる、ということを考えてあげるとか、この役の一番の味方として演じてあげたい、ということは常に思っています」
今でも、演じる直前まで役について迷い、考えるという。
「本番でも、ギリギリまで迷いながらやっているところは今も変わらないですね。それはたぶん治らない。『これだ!』と思ってやっていないし、ずっと悩みながら、これでいいのかと探りながらやっています」
そんな佐々木に、最後に今後の目標を聞いてみると、「時代劇」への思いを口にする。「時代劇だからこそできる“自由さ”みたいなものがあります。縛りがあるからこそ、自由に表現できるという魅力がある。それに実家が京都なので、京都で仕事ができるっていうこともありますし(笑)。時代劇をやらせていただいたことはすごくうれしかったし、(今後も)やりたいなと思います」と語ってくれた。
■佐々木蔵之介
1968年2月4日生まれ、京都府出身。大学在学中から劇団「惑星ピスタチオ」で看板俳優として活躍。2000年、NHK連続テレビ小説『オードリー』で注目される。以降、ドラマ、映画、舞台と幅広く活動。近年の主な出演作に、『マイホームヒーロー』(23)、NHK大河ドラマ『光る君へ』(24)、ドラマ『Destiny』(24)、『母の待つ里』(24)、映画『ゴジラ-1.0』(23)、『盤上の向日葵』(25)、舞台『ヨナ-Jonah』(25)など。『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』が2025年12月26日より公開中。映画『名無し』が2026年5月公開、『幕末ヒポクラテスたち』が2026年初夏公開。
1月4日からNHK BS/BSプレミアム4Kで放送されるBS時代劇『浮浪雲』(毎週日曜18:45〜 全8回 ※初回のみ19:00〜)で主演を務める俳優の佐々木蔵之介。本作はジョージ秋山の名作漫画『浮浪雲』が原作。佐々木が演じる主人公・浮浪雲は、人にも物にも執着せず、誰からも不思議と好かれる風変わりな男だ。幼少期に原作を読み、オファーを受けて「そうそう巡り合える役ではない」と感じたという佐々木に、演じる雲の魅力や俳優業への思いなど話を聞いた。
本作の舞台は、幕末の品川宿。問屋場「夢屋」の主人で、女物の着物をまとい、髪をおでこの前で結んだ風変わりな男・浮浪雲は、日々を気ままに生きながらも、誰よりも深く人を見つめ、いつの間にか人々の運命を優しく動かしてゆく……という内容。
小学生時代に原作漫画を読んでいたという佐々木。通っていた歯科医院の待合室にあった原作を手に取り、没頭していたと振り返る。
「『雲さんって面白いな』と。子供ながらに、ちょっぴり大人になれた気がしていたんです。だから、あの『浮浪雲』をNHKが時代劇でドラマ化すると聞いた時、この時代劇は純粋に見てみたいな、と思ったんです。雲役でお話をいただいて、この役は確かにそうそう巡り合える役ではないし、ぜひ、と思いました」
演じる雲は、飄々として掴みどころがないが、不思議と人を惹きつける魅力のあるキャラクター。佐々木は、自身との共通点は「お酒を飲むところぐらい」と笑いつつ、雲への憧れも口にする。
「働かず、お酒を飲んで、お姉さんに声かけて、家の金をちょろまかして……でも信頼が厚いというか、家族も結束しているし、みんなが好きだ、という。『そんなやつおる?』みたいな(笑)。そんな、ちゃらんぽらんな姿でも心根には熱い思いを持っている。それが彼の求心力なんだろうなと思います。人を対等に見ているし、信じている。ふらふらしているけど、たぶんまっすぐ見ているんでしょうね」
佐々木蔵之介演じる浮浪雲 (C)NHK
そんな雲を演じるにあたって、意識したのは「力が抜けている」ことだったという。
「雲は飄々として掴みどころがないので、力が抜けている感じを作らなければいけない。そこは腐心しましたね。本当に力を抜いた芝居じゃなくて、抜けてなきゃいけない。なかなか難しいんですけど。時代劇の場合、腰を落として歩くんですけど、彼はふらふら、ふらふらしていますし(笑)。そういうところからなんとなく入って、監督とも話を重ねて試行錯誤しながら作っていった感じがします」
雲は、これまでに演じてきた役の中で「明らかに特異な役」でもあったと佐々木。そんな雲役は、佐々木にとってどのような経験になったのか。
「光栄な、いい経験をさせてもらったなと思っています。あんな人物を体感させてもらったことはありがたいな、と。類まれな、唯一無二なキャラクターですからね」
●俳優としての転機は朝ドラ『オードリー』 大きな出会いも
大学の演劇サークルからスタートして俳優業へ。以降、さまざまな作品に出演してキャリアを重ねてきた佐々木。そんな佐々木の俳優としての転機は、初めて出演したNHK連続テレビ小説(朝ドラ)『オードリー』(2000年度後期)だという。
「ずっと大学の演劇サークルをやっていて、それから劇団をやって、劇団を離れて東京に来て、映像というものをやり出して……。それで朝ドラの最初の出演作になった『オードリー』は、やっぱり大きかったんかなあと思います。映像での芝居のやり方のようなものを勉強させていただきました。ひとつの役を8カ月も演じたことがなかったので、それは大きかったですね。あと、脚本の大石静さんとの出会いが大きかったです。大石さんとは『オードリー』をはじめいくつもの作品でお世話になり、昨年大河ドラマ『光る君へ』でもご一緒できた。同じ京都が舞台の朝ドラと『光る君へ』で出会えたのは、何かのご縁だなと思いました」
第一線で活躍を続けているが、昔から変わらないのは、演じる役の「一番の味方でありたい」という思いだ。
「学生の時と変わらず、いまだに『このセリフ、なんか面白く表現できないか』ということは考えます。『セリフは変えずに、間をちょっと変えたら笑えるかな』とか、そんなことを考えるのが楽しいんですよね。『その芝居、要りません』と言われるようなことを考えてしまうところがあります(笑)。でも、せっかく役をいただいたのなら『この役の一番の味方で、気持ちをわかってあげたい』と思うので、ちゃんと表現してあげたいし、そこは変わらんかなあ。せっかくだから、面白く作ってあげたい。すべてチャーミングにする必要はないんですけど、たとえ極悪な人間でもここだけは共感できる、ということを考えてあげるとか、この役の一番の味方として演じてあげたい、ということは常に思っています」
今でも、演じる直前まで役について迷い、考えるという。
「本番でも、ギリギリまで迷いながらやっているところは今も変わらないですね。それはたぶん治らない。『これだ!』と思ってやっていないし、ずっと悩みながら、これでいいのかと探りながらやっています」
そんな佐々木に、最後に今後の目標を聞いてみると、「時代劇」への思いを口にする。「時代劇だからこそできる“自由さ”みたいなものがあります。縛りがあるからこそ、自由に表現できるという魅力がある。それに実家が京都なので、京都で仕事ができるっていうこともありますし(笑)。時代劇をやらせていただいたことはすごくうれしかったし、(今後も)やりたいなと思います」と語ってくれた。
■佐々木蔵之介
1968年2月4日生まれ、京都府出身。大学在学中から劇団「惑星ピスタチオ」で看板俳優として活躍。2000年、NHK連続テレビ小説『オードリー』で注目される。以降、ドラマ、映画、舞台と幅広く活動。近年の主な出演作に、『マイホームヒーロー』(23)、NHK大河ドラマ『光る君へ』(24)、ドラマ『Destiny』(24)、『母の待つ里』(24)、映画『ゴジラ-1.0』(23)、『盤上の向日葵』(25)、舞台『ヨナ-Jonah』(25)など。『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』が2025年12月26日より公開中。映画『名無し』が2026年5月公開、『幕末ヒポクラテスたち』が2026年初夏公開。