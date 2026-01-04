シーズン後半に向けて巻き返しを狙いたいリバプールが、１月の移籍期間中に欧州最速ウインガーの獲得を狙うことが明らかになった。

英サッカーサイト『アンフィールドウォッチ』が掲載した記事によると、スロット監督は現在のチームに”スピードが欲しい”と熱望。そこでフランクフルト所属のフランスＵ−２１代表ＭＦジャン＝マテオ・バホヤ（２０）に白羽の矢を立てた。

リバプールは当初１月の移籍期間中にボーンマス所属のガーナ代表ＦＷアントワーヌ・セメニョの獲得を狙っていたが、マンチェスター・Ｃ移籍が確実視され、バホヤの獲得に切り替えたという。

それは今年３月１６日に行われたＶｆＬボーフム戦でフランスＵ−２１代表ＭＦが記録したスピード。これがブンデスリーガ最速となる時速３７．１６キロとなった。この数字がいかに凄まじい速さかというと、世界最速男のウサイン・ボルトが１００メートルの世界記録を樹立した時の平均速度が時速３７．５８キロ。３７キロを超えるスピードがどれだけ異色か分かる。

また現在リバプールのエース格となったエキティケとの相性も抜群。さらには現在のフランクフルトで先発レギュラーから外れていることで、欧州最速男が安価で獲得できる状況もあり、リバプールが電光石火の移籍を決める可能性が大きく浮上した。