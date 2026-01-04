《ついに引退！》「学生時代のリングネームは“ハメ浩”」「あいつよりもレスラー向きの人間がいた」師匠・武藤敬司が明かす「棚橋弘至」はなぜ人気レスラーになれたのか？
1999年の新日本プロレス入門前、棚橋弘至の憧れのプロレスラーは武藤敬司だった。新人時代の棚橋は武藤の付き人を務め、「武藤さんにはスターとしての振る舞いを教えてもらった」と発言し、2002年の武藤の全日本プロレス移籍の際には棚橋も誘われるほどの関係だった。ともに格闘技路線に否定的であり、団体の社長を務めるなど、共通点も多い武藤と棚橋。
2026年1・4の棚橋引退を控えた時期、新日本を飛び出して自らの価値を上げていった武藤に、新日本に残り続けたうえで団体を救ったとされる棚橋に対して、その思いの丈を語ってもらった。双葉社の新刊『逆説のプロレスvol.26』より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）
なぜ棚橋弘至はスターになれたのか？ 師である武藤敬司に直撃した ©getty
棚橋も俺みたいにハゲていけばよかった
――棚橋弘至選手が2026年の1・4東京ドームで引退すると聞いた時、武藤さんはどう感じましたか？
武藤 棚橋って、まだ50前でしょ？
――2025年の11月で49歳ですね。
武藤 過去の歴史を振り返っても、49歳で引退はまだ早いだろうとは思うよ。ただ、棚橋のスタイルっていうのは、きらびやかなチャラチャラしたのが売りで、飛んだり跳ねたりするスタイルだからさ、そのまま続けるのはキツかったのかもしれない。俺の場合は、髪の毛がある頃から飛んだり跳ねたりを少しずつ減らして、マイナーチェンジしていったから。
――見た目もファイトスタイルも変えていきましたよね。
武藤 技も見かけも年相応のものに変えていったよ。棚橋の場合は髪の毛も金髪で、チャラチャラしたイメージをずっと保たなきゃいけないのはしんどいよな。
――男性アイドルが、イメチェンしないまま40代になったような苦労はあるんでしょうね。
武藤 本来、見た目なんか誰でも自然と変わっていくもんなんだから。歳を取れば代謝が落ちて腹も出てくるし、髪の毛も薄くなってくる。カツラを着けてまでやるわけにはいかないからな（笑）。
――武藤さんがスキンヘッドにした時の年齢って、じつは38歳なんですよね。
武藤 うん、そうだよ。
――だから、30代のうちから武藤敬司の“第二形態”か“第三形態”に進化しているという。
武藤 だから棚橋も俺みたいにハゲていけばよかったんだよ（笑）。エクステも着けられないぐらいにハゲていけば、必然的にスタイルも変わっていったかもしれねえよな。
――髪の毛さえ薄くなっていれば、チャラ男から強制的にキャラ変した大人の棚橋弘至が見られたかもしれないと（笑）。でも、逆に言うとあのスタイルのままで、よく50歳近くまで頑張ったなっていう気もしますよね。
武藤 まあ、そうだよな。節制して見た目も気にしながら、必死に飛んだり跳ねたりしてたんだろうな。
新人時代の評価はKENSOのほうが全然上
――武藤さんから見て、新人時代の棚橋さんっていうのはどんな印象でしたか？
武藤 かわいい顔をして、いいボディをしていたな。考え方がストイックで、巡業中のハードスケジュールの合間を縫ってプロテインやサプリメントを決まった時間に飲んで、あの時代としては近代的な肉体づくりをしていたよ。トレーニングでも合理的な練習をしてたりさ。
――棚橋さん自身、新弟子時代から「自分以上に体づくりの知識を持ったレスラーはいない」って自負していたようです。
武藤 ただ、プロレスで必要とされるのは、棚橋が思っているような体だけじゃないからね。当時でいえば、同じくらいの時期に入ったKENSO（鈴木健三）のほうが体は大きかったし、レスラーとしてのビジュアルはよかったもん。
――レスラーらしいガタイのよさをしてましたよね。
武藤 ボディビルダーじゃねえんだからさ。俺らはプロレスで訴えなきゃいけないなかで、当時はラグビーの元日本代表という肩書きと、あのデカいルックスを含めたら、最初の頃はKENSOのほうが全然上に見られていたよ。
――実際、プッシュも全然違いましたからね。
武藤 俺はKENSOがどこまでプッシュされていたかは知らねえけど、性格的にも、もしかしたらハチャメチャなKENSOのほうが向いている業界だよな。ただ、あいつの場合は変わりすぎていたから、レールからちょっと脱線していったけど（笑）。
――長州力現場監督時代までの新日本に合ってたのは、KENSO選手だったかもしれないですね。立ち姿だけでも違うし。
武藤 アイツはなんだかんだいってWWEに行ったり、メキシコでも第一線でそこそこやってたじゃん。それは彼の努力もあるわけであってね。
もし、あそこで棚橋がWWEやメキシコに単身行っていたら、どこまで行けたかはわからない。
――あれぐらいの背格好で飛ぶレスラーは、他にもたくさんいるでしょうからね。
武藤 そうそう。
――今、日本のプロレスとアメリカのプロレスに違いはほとんどなくなってきてますけど、棚橋選手が現代のプロレスを先取りしていた感はありますか？
武藤 いや、たぶん猪木さん、藤波さん、長州さん、あとは俺ら闘魂三銃士ぐらいまでは、それぞれ個性の強さでトップに上がっていったという部分があるんだよ。棚橋の場合、それ以降の新日本全体でつくり上げたスターなんだよな。そこがいちばん違うよ。
――なるほど。たしかに90年代までは、みんなで一人のスターの神輿を担ぐというより、みんなが足を引っ張り合いながら神輿の奪い合いをしていたというか（笑）。
武藤 そうそう。自分以外のヤツを神輿に乗らせたりしたら、「こんな会社、いつでも飛び出してやる！」ぐらいの気概があったからな。だから結局、みんな出ていったんだけど（笑）。
――ものの見事にみんな出ていって、自分で神輿つくっちゃいましたね（笑）。
武藤 最終的には猪木さんまで出ていってるんだからな。それ以降から、新日本を始め、日本のプロレスも変わったんだよ。会社が一丸となってスターを売り出すというね。そうやって生まれた最初のスターが棚橋じゃないかな。
――ファイトスタイルというより、プロレス団体の選手のプロデュース方法がアメリカンスタイルになったという感じですかね。
武藤 そういうことだよな。アメリカなんかは30年ぐらい前に、誰でもスターにできるっていう土台をつくったところがすごいよ。アルティメット・ウォリアーなんか、俺もアメリカで一緒だったことがあるけど、なんにもできなかったんだから（笑）。
――ディンゴ・ウォリアー時代ですね（笑）。
武藤 でも、誰でもスターにするためには、周りにグッドワーカーが必要であって、棚橋の場合も彼自身の才能と努力の他に、周りの協力があってあれだけのものになっただろうと思うよ。
学生時代のリングネームは…
――棚橋選手が武藤さんの付き人になったのは、どういった経緯があったんですか？
武藤 付き人は会社があてがってくれたんだよ。
――付き人としてはどうでした？
武藤 いい子でよくやってくれてたような気がするよ。だって真面目じゃん。立命館大学も出て、頭もいいわけだしね。プロレス同好会だったんだろ。
――そうですね。でも、当時の新日本は学生プロレスあがりが差別されていて、表に出せないことだったんですよね。
武藤 俺は気にしないけど、そうだったんだ。棚橋の学生時代のリングネーム、聞いたけど忘れちまったよ。
――ターナー・ザ・インサートですね（笑）。
武藤 えっ、そんな名前だったか？ なんかもっと違った名前だったような……。
――その前が、ハメ浩ですね（笑）。
武藤 あっ、ハメ浩だ！（笑）。
――馳先生を下ネタでもじった名前だったという（笑）。ハメ浩のあと、ターナー・ザ・インサートに変わったんですよ。それこそアルティメット・ウォリアーみたいに、ヒラヒラをつけたマッチョなレスラーで。アマチュア時代からアメプロの格好をしてたんですよね。
武藤 もともとそういうのが好きだったってことだよな。
〈「プロレスって稼げねえじゃん」今のプロレスには夢がない…武藤敬司が“社長・棚橋弘至”に『望むこと・不安に思うこと』【引退・棚橋弘至】〉へ続く
