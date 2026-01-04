大家志津香、「1週間でキスする回数」に衝撃回答「寝る前はフィーバータイム」
元AKB48のメンバーでタレントの大家志津香（34）が、3日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『アベレー女 比べたがるオンナたち』に出演。夫とキスする回数について、衝撃回答した。
【写真】直筆メッセージ入り！夫婦2ショットで感謝を伝える大家志津香＆岩田玲 ※2枚目
同番組は「婚約指輪はいくらが妥当？」「何年付き合ったら結婚？」など、誰もが一度は気になったことのある“つい他人と比べてしまう瞬間”を切り口に、現代女性のさまざまな“平均値（アベレージ）”を徹底調査するもの。timelesz・菊池風磨、ハライチ・澤部佑をMC、YOUをご意見番に、「新婚女性の気になる平均値を調査」というテーマから、“結婚5年以内のアベレー女”として朝日奈央、足立梨花、池田美優、大家志津香、信子（ぱーてぃーちゃん）、松井玲奈とともにトークを繰り広げていく。
2024年4月に、俳優・岩田玲（36）と結婚した大家。1週間でキスをする回数の平均（アベレージ）として9.8回というデータが提示されると、大家はそれよりも多いといい「100はやりますよ」と告白。菊池が「フィーバータイムみたいなのあるの？」と聞くと、大家は「寝る前はフィーバータイム」と赤裸々にカミングアウト。
大家は続けて「今日1日やってくれたこととか、感謝していることを1個ずつ言ってキス」といい、おでこの端からスタンプカードのようにキスをしていき、「10個くらいあったら口までたどり着く」と明かした。
すると共演者からは「なにそれ！」「ラブラブ！」と驚きの声。夫とキスをしていないというぱーてぃーちゃんの信子は、それを聞いて「頑張る！」と意気込んだ。
【写真】直筆メッセージ入り！夫婦2ショットで感謝を伝える大家志津香＆岩田玲 ※2枚目
同番組は「婚約指輪はいくらが妥当？」「何年付き合ったら結婚？」など、誰もが一度は気になったことのある“つい他人と比べてしまう瞬間”を切り口に、現代女性のさまざまな“平均値（アベレージ）”を徹底調査するもの。timelesz・菊池風磨、ハライチ・澤部佑をMC、YOUをご意見番に、「新婚女性の気になる平均値を調査」というテーマから、“結婚5年以内のアベレー女”として朝日奈央、足立梨花、池田美優、大家志津香、信子（ぱーてぃーちゃん）、松井玲奈とともにトークを繰り広げていく。
大家は続けて「今日1日やってくれたこととか、感謝していることを1個ずつ言ってキス」といい、おでこの端からスタンプカードのようにキスをしていき、「10個くらいあったら口までたどり着く」と明かした。
すると共演者からは「なにそれ！」「ラブラブ！」と驚きの声。夫とキスをしていないというぱーてぃーちゃんの信子は、それを聞いて「頑張る！」と意気込んだ。