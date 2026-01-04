メッツ、フィリーズで通算1298安打を放ち、オールスターゲームに3度出場した元MLBスターのレニー・ダイクストラ（62）が、元日に行われた交通取り締まりの際、薬物および関連器具を所持していたとして起訴される見通しとなった。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。

容疑は麻薬および麻薬関連器具の所持。ダイクストラは1981年にメッツから中堅手としてドラフト指名され、カロライナ・リーグでマイナーリーグのスターとして頭角を現した。1985年にメジャー昇格を果たし、激しいプレースタイルと恐れを知らない姿勢から、「ネイルズ（釘）」の愛称で人気を得た。

1986年には、メッツのワールドシリーズ制覇メンバーの一員に。1989年にフィリーズへトレードされると、度重なる故障に悩まされながらも3度オールスターに選出され、1993年にはシルバースラッガー賞を受賞。安打数（1990年、1993年）、得点数（1993年）、出塁率（1990年）でナ・リーグのトップに立った。

引退後は実業家として活動したが、同時に数々の法的トラブルに見舞われた。自己破産詐欺によりカリフォルニア州の連邦刑務所で服役。2019年には、2018年にニュージャージー州で起きたUber運転手との口論を巡り、薬物所持および脅迫の罪で訴えられたが、いずれの容疑も取り下げられている。