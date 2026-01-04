鯉の未来を背負う男から新年のごあいさつ−。広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝がデイリースポーツの正月インタビューに応じ、１年目の意気込みなどを語った。自身のことを「宇宙人」と表現する大物新人が見せたワールド全開のトーク。身長１８７センチ、体重９３キロの大型スイッチヒッターは広島の地から怖いもの知らずで突き進む。

◇ ◇

−長打率へのこだわりは？

「打率がいいことに越したことはないと思うんですけど、この体格なのでホームランを打てないと使われないと思う。なので長打率というのを自分は重視しています」

−長打率を上げるためにやっていることは？

「打球が右中間を抜けたらスリーベースというのが、足にも自信があるので、それが長打率につながる。瞬発系のトレーニングをいっぱいしています」

−両打ちの理想像は？

「メジャーリーガーのデラクルーズ（レッズ）を目標にやっています」

−それはなぜ？

「身長がデカくて足が速くてパワーもあって両打ちというのが自分に重なる部分があったので、目標にしようかなと思いました」

−野球は見ないけどデラクルーズは見る？

「好プレー集とかを見て、たまたま出てきて、いいなと思って」

−最近のプロ野球では１年目から活躍している選手が多い。目指すべき像は？

「デラクルーズしかない。早い時期から活躍したいとは思っていますけど、日本人の中でこういうふうになりたいというのはあまりないです」

−唯一無二の道を歩むという意味では大谷翔平とも重なる部分があるのでは？

「大谷選手は投手と打者ですけど、自分は左と右で、これも挑戦ですけど、やってみたいなと思っています」

−刺激を受けた？

「はい」

−札幌出身だが日本ハムでのプレーも見ていた？

「存在は知っていました。プロ野球の時はあまり見てないです。メジャーリーグの時に見ていました。すごいなと思いました」

−自身は大学侍ジャパンにも入っていた。プロでも侍への思いは強い？

「はい。意欲しかないです」

−それは大学時代に経験したから？

「ジャパンのユニホームがかっこいいので、それを着たいなという思いです。自分はストライプ柄のユニホームが好きで、それがかっこよかったので目指していました」

−２８年にはロス五輪がある。

「結果が出て、行けたらいいなと思う」

−結果を出すためにはどういう点を大事にしていく？

「時間をつくってウエートをして体づくりをするのが大切だと思うので、トレーニングを大切にしていきたい。ケガのない体にしていきたい」

−今でも十分、体が大きいと思うが…。

「結構足りないかなと。もっとデカくなれるかなと思う。打ち損じでもホームランになるくらいになればいいかなと思う」

−もっとパワーが必要だと感じた出来事があった？

「大学４年の試合で詰まってライトへホームランを打ったことがあった。大学３年まではできてなかったことができた。体がもっと変われば、もっと楽にホームランが打てるかなと思う」

−新井監督は将来の４番としての期待をかけている。

「打ちたい打順はないです。何番でもいける。何番でも打順に応じた打撃ができると思います」

−カープは練習量も多いことで知られている。

「どんな練習をするのか楽しみですし、自分でちゃんと見極めて、この練習をしたらこれが良くなるとか、自分はこの動きが足りないから、この練習をしないといけないとかを見極めていきたいなと思います」

−練習はどんな位置づけで取り組んでいる？

「練習をしないとうまくはならないとは思っていますね」

−一番高い目標は？

「まだないです。目標はトリプルスリーですけど、そこからまた新たな目標が生まれると思うので、今はまだ見えていないです」

−トリプルスリーはいつまでに成し遂げたい？

「あまり焦りたくはないので…。取れるタイミングが来たら取りたいと思います」

【素顔に迫る１０の質問】

・Ｑ１…もしプロ野球選手になっていなかったら何になっていた？

Ａ…社会人野球の選手

・Ｑ２…野球道具へのこだわりは？

Ａ…見た目にこだわってかっこいいやつ

・Ｑ３…好きなゲームは？

Ａ…荒野行動

・Ｑ４…休日の過ごし方は？

Ａ…ウエートトレーニング、掃除、音楽鑑賞

・Ｑ５…好きなテレビ番組は？

Ａ…水曜日のダウンタウン

・Ｑ６…今一番会いたい人は？

Ａ…藤井風

・Ｑ７…宝物は？

Ａ…なし

・Ｑ８…ＭＢＴＩ診断（国際規格の性格検査）は？

Ａ…ＥＮＦＰ（運動家）

・Ｑ９…地元・北海道の好きなところは？

Ａ…札幌の自然豊かな街並み

・Ｑ１０…最近うれしかったことは？

Ａ…教育実習で激励会をしてもらったこと