棚橋弘至はヤングライオン時代、武藤敬司の付き人だった。師弟関係にあった二人は、2002年に大きな分岐点を迎える。武藤は新日本プロレスを退団し、全日本プロレスへ移籍。その際、小島聡らとともに棚橋にも声をかけたが、棚橋は新日本に残る道を選んだ。

総合格闘技路線への違和感、団体の空気、そしてレスラーとしての将来像──なぜ武藤は棚橋を誘い、なぜ棚橋はそれを断ったのか。師である武藤敬司が、当時の新日本の内情とともに、棚橋の決断をどう見ていたのかを語る。双葉社の新刊『逆説のプロレスvol.26』より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



武藤敬司は社長・棚橋弘至に何を期待する？ ©getty

棚橋にフラレた武藤敬司

――棚橋選手が武藤さんの付き人だった頃は、新日本にも総合格闘技の波が来ていて、武藤さんが「この流れは嫌だな」って思ってた時代だったじゃないですか。そのへんは、付き人の棚橋さんも思いを同じくしていた感じですか？

武藤 直接聞いたわけじゃないけど、俺はそう思ってたよ。それで全日本に誘った部分もあるんだよ。だって、小島（聡）や棚橋とか格闘技路線に向いてそうにないじゃん。

――スタイル的にまったく相入れないですよね。

武藤 あと俺が新日本を辞める前って、陰気臭い雰囲気を感じてたんだよ。なんか雰囲気が暗くてさ、そんななかで小島と棚橋は表面的に明るく見えたんだよ。実際の性格は、コイツら二人とも暗いほうなんだけど（笑）。

――そうなんですか（笑）。

武藤 ただ、リング上での明るさだけは感じたんで声をかけた。棚橋にはフラレたけどね。

――全日本に移籍する際、武藤さんが声をかけたのはその二人ですか？

武藤 小島と棚橋だけだよ。それがどういうわけか馳先生が石澤（常光＝ケンドー・カシン）を誘って、俺はべつに誘ってねえんだけど石澤が入ってきたんだ。

――カシンは馳さんだったんですね（笑）。

武藤 それと馳先生はたぶん、中西（学）にも声をかけてたんだよ。だけど中西にはフラレたみたいでさ。

――馳さんもしっかり黒幕をやってますね（笑）。武藤さんは、社長になること前提で全日本に移籍するなか、武藤一派をもっと増やそうとは思わなかったんですか？

武藤 いや、プロレス自体は俺が行けばなんとかなるけど、それよりも経営ができてないんだから、新日本のフロントを持っていこうと思ったんだよ。だから経理、営業、グッズの企画ができるヤツとか、各部署から入れたんだ。

――棚橋さんから移籍を断られた時、どう思われましたか？

武藤 まあ、それはこっちもどうなるかわからない状態だったからさ。そこまで落ち込んだりはしなかったよ。引っ張ったら引っ張ったで、こっちも責任を負わなきゃならないしね。

スペース・ローンウルフと似た境遇だった棚橋

――でも、棚橋さんは武藤さんたちの新日本離脱をきっかけに、存在感を増しましたよね。2002年2月1日の札幌での「猪木問答」でも若手ながらリングに上がって。

武藤 そうだよな。

――「棚橋弘至物語」は、猪木問答から始まったような気がします。

武藤 ただ、猪木問答の時も俺の記憶ではKENSOのほうが目立ってた気がするけどな。

――「僕は、自分の明るい未来が見えません！」って言ったら、猪木さんに「見つけろ、てめえで」って突き放されて、館内に笑いが起きましたからね（笑）。でも、あそこで猪木さんの「お前は何に怒ってるんだ？」という問いに対して、棚橋さんだけ「僕は新日本のリングでプロレスをやります！」という、問いとは関係ない宣言をしたことが、棚橋物語のスタートになってるんですよ。

武藤 じゃあ、そこから新日本はプロレス路線に戻ったってこと？

――いや、以降も格闘技路線は続いたんですけど、棚橋選手自身はブレずに我が道をいってましたね。

武藤 まあ、そんな状況だったから、新日本は棚橋みたいな思想のレスラーを持ち上げづらかったはずだよ。だけど、あの時期らへんから蝶野が現場監督になったわけでしょ。だから、猪木さんの方針に従いつつ、少しはタナの思想のほうに振り子が振られていったんじゃないの。蝶野だって、プロレスをやりたいって思いは同じだからさ。

――だから、格闘技路線時代にU30チャンピオンとかになってた頃の棚橋さんっていうのは、凱旋帰国してみたらUWFが主流になっていた“スペース・ローンウルフ”時代の武藤さんと、似たような境遇だったんじゃないかっていう気がしますね。同じような苦しみを味わったというか。

武藤 だけど、今YouTubeとかであの時代の俺の映像を観ると、すげえいい動きしてるんだよ。

――まだヒザもケガしてないので、びっくりするくらいいい動きをしてますよね（笑）。

武藤 プロレスしながらUWFにも対応しているわけで、あの時の俺ってすごいと思うよ（笑）。

――武藤さんが自分で観てもすごい（笑）。

武藤 俺が今もプロレス団体の社長だったら、「こんなヤツ、欲しいなあ」って思うよ。

――あの頃のUWFの選手にムーンサルト・プレス決められる人なんて、そういないですよね。

武藤 「ロープに飛ばない」とかやってる相手に合わせて、なおかつ自分の動きをやるわけだからね。あれがあったから、のちの（Uインターとの1995年10・9の対抗戦での）郄田延彦戦に活きてるんだよ。

たった1年のインパクトで「今も稼げている」

――スペースローン・ウルフ時代も無駄じゃなかったわけですね。

武藤 何がいいって、そのあとのWCW時代の映像はYouTubeにもすげえ残ってるんだよ。あの頃はすでにヒザは壊れてるんだけど、それでもまだいい動きしてたからさ。あの時代の財産で、俺はWWEのホール・オブ・フェーム（殿堂）になったり、その恩恵でアメリカにもサイン会で行ったりして食わせてもらってるわけだからさ。グレート・ムタなんて、アメリカでは1年くらいしかやってないのにそうだからね。

――グレート・ムタがWCWで活躍してたのって、じつはほぼ1989年だけなんですよね。

武藤 そうそう。でも、そのたった1年のインパクトで、今も稼げて暮らしていけるんだよ。

――初代タイガーマスクの活動期間がわずか2年ちょっとだったのと同じですね。

武藤 この前、愛川ゆず季とトークショーをしたら、あの子も2年ぐらいしかプロレスをやってないんだよな。それであのインパクトを残したっていう。

――彼女が売れたことで、女子プロレスはアイドル路線に変わりましたね。

武藤 でも、そうなるまでには大変だったみたいよ。イジメみたいなのが。

――そうだったんですね。

武藤 昔の女子プロ文化のなかで、ああいうふうにチャラチャラしてたらさ、すごい圧力だったらしいよ。

棚橋弘至が社長になれた理由は…

――愛川ゆず季さんが現役の頃は、90年代に活躍したゴリゴリの女子レスラーが、まだたくさんいたわけですもんね（笑）。棚橋さんに話を戻すと、棚橋さんもあのチャラ男的なキャラは、風当たり強かったはずですよね。若い頃はブーイングも相当受けてましたし。

武藤 それでも棚橋は、新日本を愛して、新日本と運命をともにする覚悟があったから、アイツは社長まで行けたんだよ。新日本のためにあそこまで頑張ったのは、棚橋以外にいないんじゃない？ 俺も含めて先輩方はみんな辞めてるんだから。

――誰しも新日本という団体よりも自分のほうがプライオリティが上ですけど、新日本のために自分のレスラー人生を捧げたのが棚橋選手だった、と。

武藤 その結果として、引退後も新日本の社長として残る棚橋は、ある意味では幸せだよ。多くのレスラーは引退後の未来に不安を抱えているわけで、それはベテランにかぎらず、若いヤツらだってそうだと思うよ。

――それはプロスポーツ選手の宿命でもあるんでしょうけどね。

「プロレスって稼げねえじゃん」

武藤 でも、日本のプロレスの場合、プロ野球なんかみたいに年俸で何億円っていう額を稼げねえじゃん。だから棚橋には、レスラーが引退なんか不安にならないくらい、若いうちから稼げる新日本っていうものをつくってほしいよな。そうすれば、もっといい人材も入ってくるだろうし。

――レスラー出身の社長なら、選手の気持ちもわかるでしょうしね。

武藤 かといって新日本には、ブシロードっていうオーナー企業があるわけだから、棚橋も肩書きは社長であるけど中間管理職的な立ち位置でもあるんじゃないかと思うんだよ。そのへんはうまくオーナー企業と現場の接着剤にもならねえとだからな。

(双葉社／Webオリジナル（外部転載）)