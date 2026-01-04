【ゴジュウジャー】第44話「僕こそレッド！折リジナル戦隊、見参！」あらすじ 謎の赤い戦士・オリガレッド登場
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第44話「僕こそレッド！折リジナル戦隊、見参！」が4日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第44話「僕こそレッド！折リジナル戦隊、見参！」予告
正月で街がにぎわうなか、吠（冬野心央）の前に、謎の赤い戦士・オリガレッド（声：土屋神葉）が現れた！折り紙で戦うメガトン級に強いオリガレッドは、ある理由から吠を探していたそうで、2人は戦うことに…！
そのころほかのゴジュウジャーたちは最後のセンタイリング、カクレンジャーの指輪を持つ人物に呼び出されていた。一方、ブライダンの面々は、それぞれが新たな道を歩み始めるが、ファイヤキャンドル（三本木大輔）だけはこの状況に納得できず…!?
【動画】【ゴジュウジャー】第44話「僕こそレッド！折リジナル戦隊、見参！」予告
正月で街がにぎわうなか、吠（冬野心央）の前に、謎の赤い戦士・オリガレッド（声：土屋神葉）が現れた！折り紙で戦うメガトン級に強いオリガレッドは、ある理由から吠を探していたそうで、2人は戦うことに…！
そのころほかのゴジュウジャーたちは最後のセンタイリング、カクレンジャーの指輪を持つ人物に呼び出されていた。一方、ブライダンの面々は、それぞれが新たな道を歩み始めるが、ファイヤキャンドル（三本木大輔）だけはこの状況に納得できず…!?