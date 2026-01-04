「他人の妬み」が気にならなくなる、リーダーの「良い鈍感力」とは？

2年目の抜擢と「監督」の仕事

私の最初の就職先は、現在のNTT（日本電信電話）で、当時の「逓信省」でした。逓信省は、郵便や電信電話を管轄していたのですが、私はそのうち電信電話（電話局）に就職したんです。

電話交換手として働き、就職して2年が過ぎたころには、「監督」と呼ばれる立場になりました。今でいう「グループリーダー」ですね。

グループリーダーが束ねるのは、女性ばかりの25人程度のグループです。

「女性の職場は大変」という先入観

もしかして今、「うわ、めんどくさそう！」と思いませんでしたか？ よく「女性が3人集まれば派閥ができる」「女性の職場は人間関係が面倒」などといわれるくらい、女性の職場は大変だと思われているようです。

でも、実のところ私自身は、そう感じたことが一度もないんです。能天気に「うちのメンバーは、みんないい人ばっかり！」なんて思っていましたから。

妬みの影と「能天気」な私

もっとも、そう思っていたのは私だけで、私の気づかないところで、いろんなことを言われていたのかもしれません。わずか2年でグループリーダーになった私を、面白く思わなかった人が、まったくいないほうが不自然でしょう。

でも、少なくとも私自身がそう感じたことはありませんでした。「感じなかった」というのも、ある意味で私の強みだったのかもしれません。

【解説】現代のリーダーシップ論における重要なスキル

このエピソードは、現代のビジネスパーソン、特に若くしてリーダーに抜擢された方や、チームマネジメントに悩む方にとって、非常に重要な示唆を含んでいます。

著者のトモコさんが「強みだったのかもしれない」と語る「能天気さ」や「感じなかった」という特性は、現代のリーダーシップ論における重要なスキルと言い換えることができます。

優れたリーダーの「良い鈍感力」

トモコさんは、就職してわずか2年でリーダーになった自分への周囲の妬みを「感じなかった」と述べています。これは、ネガティブな情報や他者の感情に過度に振り回されない「鈍感力」ともいえます。

リーダーが周囲の些細な反応や憶測、陰口にまで意識を奪われていては、本来注力すべきチームの目標達成や、メンバーの育成といった本質的な仕事がおろそかになります。

もちろん、建設的なフィードバックに耳を傾ける「傾聴力」は必要です。しかし、すべてのノイズに敏感に反応し、心をすり減らす必要はありません。リーダーが「やるべきこと」に集中し、動じない姿勢を見せることが、かえってチームに安心感と安定をもたらすのです。

「性善説」がチームの土壌をつくる

もう一つのポイントは、「女性の職場は大変」という先入観を持たなかったことです。「みんないい人ばっかり！」と能天気に信じていたとありますが、これは「メンバーは基本的に協力的で、良いアウトプットを出そうとしてくれる存在だ」という「ポジティブな前提（性善説）」に立っていたことを意味します。

「どうせ派閥があるだろう」「きっと陰で何か言われているはずだ」という疑心暗鬼（性悪説）でメンバーに接すれば、その態度は相手に伝わり、関係性はますます悪化します。

ポジティブな鈍感さとメンバーへの信頼

トモコさんのように、メンバーをフラットに信頼し、ポジティブな側面を見る姿勢こそが、メンバーの自発性や協力的な態度を引き出し、結果として「面倒ではない職場」という土壌を自ら作っていたと言えるのではないでしょうか。

過剰な気配りや忖度よりも、ポジティブな鈍感さとメンバーへの信頼。これらは、変化の激しい現代において、リーダーが健やかに成果を出し続けるために不可欠なスキルなのです。

※本稿は、『101歳、現役の化粧品販売員 トモコさんの一生楽しく働く教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。