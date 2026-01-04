グルメも楽しめると思う「熊本県の温泉地」ランキング！ 2位「人吉温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
温泉で心身を癒しながら、その土地ならではの味覚を堪能できるのも旅の醍醐味。湯上がりに味わう郷土料理や旬の食材を使った絶品グルメは、訪れた人の記憶に残る特別な体験となります。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、グルメも楽しめると思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「熊本県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：人吉温泉（熊本県）／36票人吉温泉は、球磨川沿いに広がる温泉地で、その歴史は古く、約100年の歴史を持つ老舗旅館もあります。弱アルカリ性のやわらかな泉質が特徴で、「美人の湯」としても知られています。人吉の郷土料理である「うなぎ」や「球磨焼酎」など、温泉と共に地元グルメも楽しめるでしょう。
1位：黒川温泉（熊本県）／132票黒川温泉は、里山の豊かな自然に囲まれた人気の温泉地です。旅館や自然の景観が一体となった「全体がひとつの旅館」というコンセプトのもと、統一された景観が魅力です。温泉街には、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンで二つ星を獲得した「入湯手形」で、複数の露天風呂を巡ることができます。熊本名物の馬刺しやあか牛など、グルメも充実しています。
