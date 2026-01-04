「to pick someone’s brain」の意味は？直訳は「脳みそを突く」だけど！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to pick someone’s brain」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「知識を借りる」でした！
直訳すると、「脳みそを突く」という意味。
あなたが知りたいことについて詳しい人に、いろいろ相談したいときに使う表現です。
「So, I’m moving to America next week! Would you mind if I pick your brain about some things.」
（来週、アメリカに引っ越すけど、いくつかのことについて相談にのってもらえないかな？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部