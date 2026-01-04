ベネズエラのウインター・リーグ準決勝２試合が延期に…米国による大規模攻撃を受けて　メジャーリーガーも参加中　ＷＢＣへの影響も懸念

ベネズエラで開催されている「ウィンター・リーグ」は３日（日本時間４日）、予定されていた準決勝ラウンドの２試合を延期したと、当地のスペイン語メディア「エル・エマージェンテ」が報じた。米国トランプ政権が２日（同３日）、ベネズエラに大規模攻撃、マドゥロ大統領を拘束し当地では緊張が高まっている状況。同リーグのパルミジャーノ会長は試合の中止を認め、「日々、状況を見守っていく」としている。報道によると、同リーグはメジャーの春季キャンプが始まる２月上旬までには全日程を終了しなければならず、ポストシーズンの再開日に目処が立たない状況に、シーズン途中での打ち切りも含め、成り行きが不安視されている。

サンフランシスコの地元紙「サンフランシスコ・クロニクル」は、当地でリーグに参加している選手の情報にも触れた。ジャイアンツが同リーグに参加するルイス・マトス外野手とヘスス・ロドリゲス捕手の２人に連絡を取ったことを報じ、ロドリゲス捕手とは連絡が取れて球団が安全を確認している模様。しかしながら空港は閉鎖されており、国外退去の目処は立っていないと報じた。また、ジャクソン・チョウリオ外野手らが同リーグに参加しているブルワーズのアーノルド社長は、「ミルウォーキー・ジャーナル・センチネル」の取材に「状況を把握したいが、あまり情報が得られえていない」とコメントするなど、メジャー球界にも懸念が広がっている。

ベネズエラは、３月のＷＢＣ参加を表明しているアクーニャ（インディアンス）、アルテューベ（アストロズ）ら有力選手を多数擁し、昨シーズン９０人以上の選手がメジャーでプレー。ドミニカ共和国に次いで２番目のメジャーリーガー産出国となっている。プールＤに組み込まれているＷＢＣ、及び、選手個々への影響も心配される。