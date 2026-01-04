日帰り温泉のおすすめはどこ？ 3800湯以上めぐった温泉ジャーナリストに聞いたベスト４

年末年始の休暇中、温泉で日頃の疲れを癒したという人も多いのではないでしょうか。広々としたお風呂で熱いお湯に浸かっていると、身体がしっかり温まるだけでなく、心も満たされますよね。まだまだ寒さが厳しく、「外に出たくない……」と思ってしまいがちな季節ですが、冬だからこそ堪能できる魅力もたくさんあるはず。

今回は、時間的にも金銭的にも宿泊は難しい……という方にもぴったりな日帰り温泉のおすすめを、これまでに国内3800湯以上をめぐり、現役のフリーアナウンサーでありながら、温泉好きが高じて温泉ジャーナリストとしても活躍する植竹深雪さんに教えてもらいました。日帰りとはいえ、リフレッシュ効果は抜群です。

湯の鮮度が抜群の歴史ある美人の湯

【山形県】小野川温泉 宝寿の湯

山形県米沢市にある小野川温泉「宝寿の湯」。小野川温泉といえば、平安時代の歌人・小野小町が開湯したという伝説が残る歴史ある温泉です。「美人の湯」が堪能できる温泉として全国の温泉ファンが多く訪れており、中でも宝寿の湯は、日帰り入浴を積極的に受け入れています。

玄関をくぐると、どこか懐かしさを感じるアットホームな雰囲気にほっとします。しかし、ここの真価はなんといってもその温泉の素晴らしさにあります。

浴室に入った瞬間、鼻腔をくすぐる硫黄の香り。湯船に注がれているのは、もちろん源泉かけ流し。泉質は含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉。ラジウム含有量が多いことでも知られる小野川温泉ですが、宝寿の湯は特に湯の鮮度が抜群で湯量も豊富。

温泉に浸かると、まるで化粧水に浸かっているかのようなトロリとした浴感で、湯上がり後は、驚くほどしっとり潤ったように感じました。塩化物泉の保温効果もあるので、体の芯からポカポカと温まり、湯冷めしにくいのも嬉しいポイント。貸切風呂や、温泉街を一望できる貸切露天風呂もあり、日帰りでものんびり、じっくりと温泉を楽しめます。

そして、ここのもうひとつの楽しみが、併設されたカフェでの食事です。小野川温泉名物の「豆もやし」を使ったラーメンや、芋煮、地元野菜をたっぷり使ったメニューなどがあり、どれも絶品です。極上の湯で癒やされた後は、美味しい地元グルメでお腹も満たす。そんな贅沢な日帰り旅が叶います。

【栃木県】西那須野温泉 大鷹の湯

栃木県那須塩原市にある西那須野温泉「大鷹の湯」。ここは温泉マニアの間では知らない人がいないほどの名湯ですが、日帰りでもその実力を存分に味わうことができます。

大鷹の湯の最大の特徴は、なんといっても「とろみ」と「泡付き」。泉質はナトリウム−塩化物・炭酸水素塩温泉。地下深くから湧き出る自家源泉を、加水・加温・循環せず、そのまま湯船へ注ぎ込んでいます。

男女別の内湯と露天風呂があり、琥珀色をした湯が溢れんばかりに満たされています。肩まで浸かって数分もすると、肌の表面に無数の細かい気泡が全身に付着し包みこまれます。この気泡は湯が新鮮な証。

お湯は少しぬるめなので、長湯ができるのも魅力。のんびりと浸かっていると、副交感神経が優位になり、日頃のストレスがスルスルと溶けていくのを感じました。湯上がり後の肌は、自分の肌ながら嬉しくなる程のしっとり保湿が実感できました。

大鷹の湯は保健所の許可が下りた飲泉ができる温泉で、敷地内にあるカフェでは、大鷹の湯の温泉水を練り込んで作られたバンズを使用したハンバーガーをいただくことができます。こちらも合わせて堪能してみてください。

海絶景を見渡せるインフィニティ温泉

【静岡県】熱海温泉 湯の宿 平鶴

静岡県熱海市にある「熱海温泉 湯の宿 平鶴（ひらつる）」。こちらは旅館ですが、日帰り入浴も積極的に受け入れています。熱海といえば観光地として賑やかなイメージがありますが、少し足を伸ばした網代温泉エリアには、静かで温泉そのものが魅力的な湯宿がいくつかあります。

その網代温泉に位置する平鶴の魅力は、そのロケーションと温泉の湯のよさにあります。露天風呂は、相模湾にせり出すように造られており、目の前には遮るもののない大海原が目の前に広がります。

天気が良ければ初島や大島まで絶景が見渡せます。また、波の音を間近に聞きながら、海風を感じて入る温泉は、開放感抜群。湯と海とがつながったように見えるインフィニティ温泉です。

温泉は敷地内から自噴する2本の源泉を混合し、毎分約300リットルという豊富な湯量をかけ流しで使用しているというもの。泉質はカルシウム・ナトリウム−塩化物温泉。自己責任でちょっと舐めるとしょっぱい湯で、塩分濃度が高いため、浸透圧の効果で温泉成分がぐんぐんと体に入ってくるような力強さを感じます。

塩のヴェールで肌を包み込んでくれるので、保温・保湿効果に期待できる湯。海風に吹かれてもほとんど寒さを感じないほど、体の奥底から熱が蘇ってきます。

平鶴は料理も自慢の湯宿。日帰り入浴とセットでランチをいただくことができます。お刺身定食やアジフライ定食が人気とのことで、特にアジフライは食べ応えがあって絶品でした。

神秘的なホワイトブルーの湯を堪能

【熊本県】豊礼の宿

九州の温泉天国、熊本県阿蘇郡小国町にある「豊礼の宿」。わいた温泉郷の山間に位置するこの温泉施設は、大自然の恵みをダイレクトに感じられる絶景温泉して人気を集めています。

ここの湯の魅力は、神秘的な青湯を堪能できるということ。日によって、あるいは時間帯によって、透明なブルーから白濁したホワイトブルーへと色が変化する青湯が眼福の温泉です。

泉質は、ナトリウムー塩化物泉。メタケイ酸という保湿をサポートする成分が非常に多く含まれており、しっとりなめらかな浴感を楽しむことができます。

露天風呂からは、目の前に涌蓋山（わいたさん）の雄大な姿を望むことができ、四季折々の山の表情を眺めながらの入浴は格別です。家族風呂も多く併設していて、湯は都度入れ替えるというコインタイマー式の貸切スタイルの家族風呂では、他の方が浸かっていないマイ温泉を湯浴みすることができます。家族や友人と気兼ねなくプライベートな時間を過ごすのにも最適。

そして、豊礼の宿に来たら外せないのが「地獄蒸し」。温泉の高温の蒸気を利用した蒸し釜が設置されており、卵や野菜、鶏肉などを持ち込んで自由に蒸し料理を、日帰り利用でも無料で楽しむことができます。

温泉の蒸気で蒸し上げられた食材は、余分な脂が落ちてヘルシーなうえ、温泉のほどよい塩味を含んで旨味が凝縮されます。ブルーの絶景温泉で癒やされた後に、アツアツの地獄蒸し料理を頬張り、のんびりと寛ぐことができます。

