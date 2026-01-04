巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円で契約に合意した。交渉期限が米東部時間1月4日午後5時（同5日午前7時）に迫る中での電撃合意となった。

開幕直後に注目の舞台が設定されている。ブルージェイズは3月27日（同28日）、本拠地・トロントでのアスレチックス戦で開幕。アスレチックス、ロッキーズとの6連戦を戦い、敵地・シカゴへと乗り込む。4月2日（同3日）からシカゴでホワイトソックスと対戦。岡本と同じくポスティングシステムを利用し、Wソックスへと移籍した村上宗隆と開幕3カード目で“直接対決”することとなる。

注目の舞台はまだ続く。Wソックス戦の次カードは4月6日（同7日）からの本拠地でのドジャース戦。登板の可能性がある山本由伸に対し、岡本は19年に本塁打を放つなど、通算8打数4安打の打率・500をマーク。佐々木朗希に対しても22年の交流戦で対戦し、3打数1安打1本塁打2打点を記録しており“ドジャース・キラー”ぶりを披露できるかも注目される。

開幕カードで戦うアスレチックスは昨季、若手の成長で今後のチーム浮上の大きな可能性を示したが、成績自体はア・リーグ西地区の4位。ロッキーズ、Wソックスはともに100敗以上を喫し、地区最下位に沈んだ。下位に沈んだチームを確実に叩いてスタートダッシュを決め、2年連続ワールドチャンピオンに挑む。チームにとっても、岡本にとっても大事な開幕直後になる。