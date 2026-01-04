俳優大泉洋（52）が10月期放送の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」で主演を務める。3日に放送された「完全密着！箱根駅伝」内で生発表された。

直木賞作家池井戸潤氏（62）の小説「俺たちの箱根駅伝」を原作とした連続ドラマで、大会に臨む学生やスタッフらへの徹底取材をもとに書き上げた物語。主催の関東学生陸上競技連盟の全面協力も受け、満を持してドラマ化される。大泉は「箱根駅伝」の生中継を担うテレビ局のチーフプロデューサーの徳重亮を熱演する。

大泉は「『箱根駅伝』と言いますと、選手や監督の熱いドラマが主役ではあるのですが、池井戸先生原作のこのドラマは、その熱い走りを中継するテレビ局側の物語でもあるという切り口がとても新鮮で面白いと思いました」といい「『箱根駅伝』という長い伝統を持つ唯一無二の番組を作るには、当然さまざまな人々の思い、思惑、が入り乱れます。伝統を守り抜きたいもの、伝統を壊したいもの…。多くの問題、理不尽な社内事情など、池井戸作品ならではの数々の敵が現れてくるのですが、『箱根駅伝』に熱い信念を持った徳重がいちテレビマンとして、どう泳ぎきっていくのか、そして一度は箱根を諦めた選手達が箱根駅伝でどんな奇跡を起こすのか、テレビの前でしっかり見届けて頂ければと思います。どうぞ、ご期待ください」と呼びかけた。