ダイエットを決意してもうまく続けられないという経験をした人は少なくないでしょう。また、ダイエットを続けられない自分自身に嫌気がさして落ち込んでしまう人も多いはずです。そんなダイエットについて、Instagramでギャルマインドを発信しているウクさんが投稿した作品『ダイエットのモチベ維持』では、ギャルちゃんの前向きな姿勢が描かれ、反響を呼んでいます。



【漫画】『ダイエットのモチベ維持』（全編を読む）

物語は、主人公のゆいがダイエット中なのに食べ物をドカ食いしてしまったことを後悔する場面から始まります。さらにゆいは、「昨日はジムにもいけなかったし」と自分のことを責めて落ち込むのでした。その言葉を聞いたギャルちゃんは「生きてればドカ食いする日ぐらいあるだろ」とゆいを励まします。



また、「生きてんだからいろんな日があって当たり前」「毎日やらなきゃダメじゃなく、やれる日増やしていこうぐらいでいいんだよ」と前向きなアドバイスをします。そして最後に、燃やすべきは腹の脂肪より心の脂肪と言うと、ゆいは「沁みる…ありがと」と何とか元気を取り戻すのでした。



読者からは「たった今爆食して落ちてたので救われました」「めちゃくちゃ沁みる〜。やれる日増やすぞ〜」などの声があがっています。



そんな同作について、作者のウクさんに詳しく話を聞きました。



何かを続けるために必要なのは「楽しむ姿勢」

ー「燃やすのは腹の脂肪より心の脂肪」という言葉はどのようにして生まれましたか？



実際に自分がダイエットをしていた時に思い浮かびました！私は、ダイエットがうまくいかないとすぐ方法を変えたり、自分はなんでできないんだ…と落ち込んでしまうことが多々あるのですが、ある時に、「やり方どうこうより、このマインドが一番ダイエット成功を遠ざけているんじゃないか？これは心の脂肪だ！」と思いこのセリフを書くにいたりました！笑



ーダイエットだけでなく、何かを続けようとする人に伝えたい“続け方のコツ”があれば教えてください。



「過程も味わう楽しむ！」が大切だと思ってます。ダイエットに成功するのは嬉しいことだけど、そしたら、もうこのぷにぷにの自分には会えない！だったら今この自分でできるファッションや生活を楽しんでおこう！と、過程にいる自分を楽しむのがコツなのかなと。ゴールだけ見つめるのではなく、お別れしてく自分や新しく変わっていく自分も味わっていけたらいいなと思っています。



ーギャルちゃんのセリフはどれも名言ですが、描くときに心がけていることはありますか？



深く考えて重くなってしまうことを、フワっと軽く上に上げてくれるキャラクターでいようと心がけてます！私もそうですが、大体の悩みは、自分が深く考えすぎて、必要以上に大きく重くしてるような気がしています。だからギャルちゃんは、「深く考えたらそうだけど、軽く考えたらそうでもなくね？」を提案できる存在でいたいなと！そして、少しでもみんなの悩みを軽くできたらいいなと思ってます。



（海川 まこと／漫画収集家）