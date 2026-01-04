＜テイクアウトは手抜き？＞子ども2人が同時発熱！仕事抜けて病院へ…バタバタの一日【第1話まんが】
私はサオリ。夫のイッペイ、息子のアオト（8歳）、娘のリカ（4歳）と4人で暮らしています。フルタイムで仕事をしながら子どもを育てる毎日は、目が回るような忙しさです。子どもたちがもっと小さい頃は、近所に母がいて手伝ってくれました。ただ母は兄家族と同居するため引っ越してしまって、今は手助けをお願いすることができません。そんなある日、最近ずっと元気だった子どもたちが珍しく発熱！ 私は大急ぎでお迎えに向かうことになり……？
リカが熱を出すなんて久しぶりのことです。私は自宅へ車を取りに行き、急いで保育園へ向かうことにしました。しかしそのタイミングでまたもやスマホが鳴ります。今度はアオトの小学校から……。「まさか」と思いながら電話に出ます。
私はアオトとリカを順番に拾って、そのまま近所の小児科に行きました。しかし午前診療はすでに受付終了していると言われました。私は順番予約をしていったん自宅に戻り、午後になってから子どもたちを連れて再び小児科へ向かいました。
ここ最近はリカもアオトも元気いっぱいだったので、発熱なんて久しぶりです。
以前ならこんなときは近所にいる母が助けてくれたのですが、今は引っ越してしまったので頼ることができません。
私は急いで仕事を抜けて子どもたちの対応に追われました。
幸い2人とも感染症などではなく、ただの風邪のようで少しホッとしましたが……。
小児科は混雑していてまた午後に出直すハメになり、待合室に入ってからもかなり待つことになりました。
子どもたちもしんどい思いをしただろうし、小児科を出る頃には私も疲れきってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
