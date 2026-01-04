「ばけばけ」印象に残るシーン、高石あかり「勝手に涙が出てきて、いろんな感情が溢れた」
女優の高石あかり（23歳）が、1月3日に放送されたトーク番組「『ばけばけ』正月インタビュー」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」の印象に残るシーンとして、「ヘブンさんとトキがお互いのことをちゃんと好き同士だと確認した瞬間」を挙げ、「勝手に涙が出てきて、いろんな感情が溢れた」と語った。
朝ドラ「ばけばけ」に出演している高石あかりとトミー・バストウが、それぞれ印象に残ったシーンについて話すこととなり、バストウはビールを飲む時のコミカルなやり取りが印象に残ったとコメント。
一方、高石は「ヘブンさんとトキがお互いのことをちゃんと好き同士だと確認した瞬間」のシーンが印象に残ると話し、「トキがヘブンさんのこと、好きなんだ、って気付いた瞬間はあの時、勝手に涙が出てきて、いろんな感情が溢れたんです。ヘブンさんが物陰に去っていった瞬間に寂しいなとか、この感覚なんだろう、あ、好きなのかも、って、言葉にはならないけれどただただ涙が溢れてくるっていう、私は初めての経験をさせてもらったな、と思いました」と語った。
