阪神は今オフ、右打者を積極補強した。ドラフトでは立石正広内野手（２２）＝創価大、谷端将伍内野手（２１）＝日大、岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝と１位から３位まで大卒野手を指名。日本ハムとのトレードでは伏見寅威捕手（３５）を獲得し、新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝も右打ちと方針は徹底している。悲願のリーグ連覇、日本一へ、打線のキーマンとなる「６番問題」、そして台頭が待たれる「右のリリーフ」に焦点を当てた。

今季への準備を始める上で“最初の関門”となったのが、中継ぎ右腕の強化だった。昨年の日本シリーズを戦い終えた直後、藤川監督は「今の課題は右の速球派リリーフ投手たちの台頭。生え抜きの右のリリーフ投手たちを育てる責任がある」と明言。昨季抜群の安定感が光った石井や湯浅らに続く存在の育成を自らの責務とした。

昨秋キャンプで指揮官は合流初日から早速着手。「右の速球派」としての可能性を秘める木下、工藤、椎葉にブルペンでの直接指導を繰り返した。その結果、打ち上げを待たずして、木下には今春キャンプでの宜野座スタートを確約。１日で３００球超えの投げ込みをこなすこともあった工藤にも「今までだったら無理でしたが、投げ込めるフォームになりつつある」と成長を認め、覚醒への期待を高めた。

もちろん生え抜き育成が理想だが、外国人補強にも抜かりはない。昨年末にモレッタを獲得。１８８センチ、１０２キロの大型右腕は最速１５９キロを誇り、昨季はメジャー１８試合で１勝１敗、防御率３・２４。奪三振率は驚異の１０・２６をマークした。竹内球団副本部長は「メジャーでの経験もあり、中継ぎ投手としての経験は豊富」と新戦力を評価する。

リーグ断トツの防御率２・２１で昨季のリーグＶをもたらした猛虎投手陣。連覇達成へブルペンに残ったウイークポイントを若虎と助っ投が埋めにかかる。