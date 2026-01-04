【びっくりドンキー】2025年、人気があったメニュー1位は？最新版のランキングTOP5発表。
「びっくりドンキー」が、2025年12月18日に最新のグランドメニュー＆テイクアウト人気ランキングTOP5を発表しました。
定番ディッシュやサイドメニュー、さらにリニューアルされたテイクアウトメニューまで、多くの来店客に支持されたおすすめメニューがランクインしています。家族や友人と訪れる際の参考にもなるランキングです。
これはいつ食べてもおいしいのよ...
●グランドメニュー人気TOP5：定番の魅力を再発見！
・【5位】おろしそバーグディッシュ
大根おろしと青じその爽やかさが、こってりハンバーグをさっぱり味わわせてくれます。
値段はS 1040円、M 1220円、L 1530円。
・【4位】みそ汁
信州みそを使ったコクのあるみそ汁は、ハンバーグとの相性も抜群。週替わりの具材も楽しみです。
値段は190円。
・【3位】レギュラーバーグディッシュ
創業時から愛される定番ハンバーグ。秘伝の和風ソースが特徴です。
値段はS 890円、M 1070円、L 1380円。
・【2位】びっくりフライドポテト
ホクホク食感のフライドポテトは、オリジナルマヨネーズやトマトソースで楽しめます。
値段はS 350円、L 520円。
・【1位】チーズバーグディッシュ
濃厚チーズと和風ベースのハンバーグソースがベストマッチの人気NO.1メニューです。
値段は S 1090円、M 1270円、L 1580円。
●テイクアウトランキングTOP5：おうちでも楽しめる人気メニュー
・【5位】ポテサラパケットディッシュ
ポテトサラダとチーズがハンバーグに包まれたボリューム満点の一皿です。
値段はシングル121円、ダブル1930円。・【4位】おこさまランチ
ハンバーグにポテトや野菜、リンゴジュース付きのお子さま向けセット。
値段は690円。
・【3位】びっくりフライドポテト
おやつやサイドとしても人気のフライドポテト。
値段は570円。
・【2位】チーズバーグディッシュ
テイクアウトでもチーズの濃厚な風味が楽しめる一品。
値段はS 1190円、M 1370円、L 1680円。
・【1位】レギュラーバーグディッシュ
おうちでもお店の味を楽しみたい人に人気のバーグディッシュです。
値段はS 990円、M 1170円、L 1480円。
気になるメニューがある人はチェックしてみて。
※価格はすべて税込みです。
（東京バーゲンマニア編集部）