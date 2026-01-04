【びっくりドンキー】2025年、人気があったメニュー1位は？最新版のランキングTOP5発表。

「びっくりドンキー」が、2025年12月18日に最新のグランドメニュー＆テイクアウト人気ランキングTOP5を発表しました。

定番ディッシュやサイドメニュー、さらにリニューアルされたテイクアウトメニューまで、多くの来店客に支持されたおすすめメニューがランクインしています。家族や友人と訪れる際の参考にもなるランキングです。

これはいつ食べてもおいしいのよ...

●グランドメニュー人気TOP5：定番の魅力を再発見！

・【5位】おろしそバーグディッシュ

大根おろしと青じその爽やかさが、こってりハンバーグをさっぱり味わわせてくれます。

値段はS 1040円、M 1220円、L 1530円。

・【4位】みそ汁

信州みそを使ったコクのあるみそ汁は、ハンバーグとの相性も抜群。週替わりの具材も楽しみです。

値段は190円。

・【3位】レギュラーバーグディッシュ

創業時から愛される定番ハンバーグ。秘伝の和風ソースが特徴です。

値段はS 890円、M 1070円、L 1380円。

・【2位】びっくりフライドポテト

ホクホク食感のフライドポテトは、オリジナルマヨネーズやトマトソースで楽しめます。

値段はS 350円、L 520円。

・【1位】チーズバーグディッシュ

濃厚チーズと和風ベースのハンバーグソースがベストマッチの人気NO.1メニューです。

値段は S 1090円、M 1270円、L 1580円。

●テイクアウトランキングTOP5：おうちでも楽しめる人気メニュー

・【5位】ポテサラパケットディッシュ

ポテトサラダとチーズがハンバーグに包まれたボリューム満点の一皿です。

値段はシングル121円、ダブル1930円。

・【4位】おこさまランチ

ハンバーグにポテトや野菜、リンゴジュース付きのお子さま向けセット。

値段は690円。

・【3位】びっくりフライドポテト

おやつやサイドとしても人気のフライドポテト。

値段は570円。

・【2位】チーズバーグディッシュ

テイクアウトでもチーズの濃厚な風味が楽しめる一品。

値段はS 1190円、M 1370円、L 1680円。

・【1位】レギュラーバーグディッシュ

おうちでもお店の味を楽しみたい人に人気のバーグディッシュです。

値段はS 990円、M 1170円、L 1480円。

気になるメニューがある人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

（東京バーゲンマニア編集部）