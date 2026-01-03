「尖圭コンジローマの原因・症状」を薬剤師が解説 どのような感染経路が考えられる？

性器ににブツブツができる「尖圭コンジローマ」。性感染症の一種ですが、近年発症する方が増えている疾患です。尖圭コンジローマはどのような感染経路で発症するのか。原因・症状などについて、薬剤師の玉井さんに解説していただきました。

監修薬剤師：

玉井 大輔（薬剤師）

地域における公衆衛生の拠点として、旅行や医療に関するコンサルタントを主業とした法人を設立し、運営。新卒入社した外資系製薬企業では、MR（メディカル・レプレゼンタティブ）として全社で営業成績が1位となり、特別報奨を授与。その後、調剤薬局（精神科）の管理薬剤師を経て、全国の調剤薬局、並びにドラッグストアーに勤務薬剤師及び派遣薬剤師として勤務しながら、MA（メディカル・アフェアーズ）に関連する職能の幅を広げるに至る。修士号（公衆衛生学）を取得した後は、課題形成、問題分析、対策立案のアプローチにより、開局1年未満の調剤薬局（神経内科・漢方内科）の売り上げを対前年で138%の進捗率にする。

編集部

尖圭コンジローマとはどのような病気ですか？

玉井さん

尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルス（HPV）の6型及び11型などが皮膚や粘膜におけるわずかな傷口から侵入することで感染する病気です。平均3ヶ月くらいの潜伏期間を経て発症し、病状によっては発症した部分からがん化することもあります。

編集部

尖圭コンジローマにはどのような症状がありますか？

玉井さん

原因ウイルスの主な感染部位となる外陰部、肛門、子宮頚部などに鶏のトサカや野菜のカリフラワーに似たような形をした赤色もしくは褐色状のイボが形成されるのが特徴で、かゆみや痛みなどの自覚症状はないことが多いと言われています。

編集部

尖圭コンジローマの原因となるウイルスはどのように感染するのですか？

玉井さん

ヒトパピローマウイルス（HPV）は、主に性行為による皮膚や粘膜からの接触感染を経て感染します。ほかには、アトピー性皮膚炎などの皮膚のバリア機能に支障がある方も、原因ウイルスが容易に侵入しやすいことから感染するリスクが高くなります。

