YOASOBI、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OPテーマ「アドレナ」配信スタート

YOASOBIが歌うTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」が、1月4日より配信リリースとなった。

■恋の高揚と迷走を鮮やかに映し出す一曲

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。

本楽曲「アドレナ」は、同作のアニメオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、津山冬が執筆した原作小説『Magical』をもとに制作された。小説『Magical』は、アニメ放送に先駆け、佐野へ思いを馳せる瑞稀の前日譚と、そこから始まる学園生活の様子を描いた作品となっている。

その物語を起点に、まっすぐで不器用な恋心を描いた本楽曲は、アップテンポでコミカルなサウンドと目まぐるしい展開が重なり合い、恋の高揚と迷走を鮮やかに映し出す一曲に仕上がっている。

また、YOASOBIが2026年から2027年にかけて、国内5都市、アジア5都市で開催する『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』国内公演のオフィシャルファンクラブYOA’S会員限定のチケット最速先行受付が、1月4日正午よりスタートとなる。

2026.01.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アドレナ」

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』

01/04（日）～TOKYO MX他にて順次放送開始

※01/04（日）22時よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信

（第1話のみ、地上波放送終了後に第2話とともに配信）

「アドレナ」原作小説『Magical』公開ページ

https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』番組サイト

https://hanakimi-anime.com/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp

