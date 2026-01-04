　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※12月26日信用買い残の12月19日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1599銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　-23,167　　104,331　　189.28
２．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-9,366　　126,656　　 26.06
３．<4755> 楽天グループ　　　-5,245　　　9,035　　　1.33
４．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-3,908　　 99,970　　 24.38
５．<5401> 日本製鉄 　　 　　-3,022　　 28,017　　 11.85
６．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　-2,934　　　4,848　　　6.29
７．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-2,339　　 17,017　　 13.97
８．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-1,857　　 37,244　　 11.96
９．<3382> セブン＆アイ　　　-1,829　　　3,030　　 20.92
10．<8303> ＳＢＩ新生銀　　　-1,606　　 11,469　16384.86
11．<6794> フォスター 　 　　-1,554　　　　775　　 14.75
12．<6594> ニデック 　　 　　-1,342　　 11,911　　 13.35
13．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-869　　 18,932　　　9.63
14．<6526> ソシオネクス　　　　-822　　　7,559　　 10.03
15．<8698> マネックスＧ　　　　-783　　　6,495　　 22.71
16．<9023> 東京メトロ 　 　　　-726　　　3,732　　　2.45
17．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-708　　　4,593　　　4.08
18．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-680　　　9,104　　 42.93
19．<5801> 古河電 　　　 　　　-651　　　2,395　　　8.57
20．<6857> アドテスト 　 　　　-603　　　4,395　　　1.94
21．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-583　　　4,845　　　8.37
22．<7532> パンパシＨＤ　　　　-573　　　5,149　　　0.45
23．<6035> ＩＲジャパン　　　　-556　　　　323　　　3.39
24．<8604> 野村 　　　　 　　　-538　　 10,879　　　7.83
25．<8113> ユニチャーム　　　　-537　　　5,239　　　5.62
26．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-531　　　3,596　　　3.38
27．<9101> 郵船 　　　　 　　　-519　　　2,571　　　3.96
28．<9509> 北海電 　　　 　　　-513　　　7,147　　　6.42
29．<6971> 京セラ 　　　 　　　-489　　　　428　　　1.80
30．<6178> 日本郵政 　　 　　　-485　　　1,907　　 12.28
31．<9506> 東北電 　　　 　　　-473　　　3,113　　 13.25
32．<9519> レノバ 　　　 　　　-454　　　2,279　　　7.86
33．<429A> テクセンド 　 　　　-444　　　4,230　　　0.00
34．<5074> テスＨＤ 　　 　　　-418　　　1,956　　 22.51
35．<8897> ミラースＨＤ　　　　-418　　　3,568　　 51.05
36．<2492> インフォＭＴ　　　　-410　　　2,250　　　3.39
37．<9104> 商船三井 　　 　　　-403　　　4,446　　 13.07
38．<3315> 日本コークス　　　　-379　　　2,412　　　2.32
39．<8136> サンリオ 　　 　　　-374　　 13,101　　 21.54
40．<3660> アイスタイル　　　　-356　　　5,388　　 13.09
41．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-354　　 11,291　　 10.52
42．<4565> ネクセラ 　　 　　　-350　　　6,198　　 34.68
43．<8035> 東エレク 　　 　　　-342　　　1,232　　　2.32
44．<5301> 東海カーボン　　　　-336　　　1,137　　　0.31
45．<5032> エニーカラー　　　　-323　　　1,216　　 13.20
46．<2982> ＡＤＷＧ 　　 　　　-319　　　4,230　　　4.00
47．<6703> ＯＫＩ 　　　 　　　-311　　　　567　　　3.56
48．<7936> アシックス 　 　　　-299　　　1,666　　　0.99
49．<1911> 住友林 　　　 　　　-295　　　3,127　　　2.39
50．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　-295　　　4,640　　　4.09

株探ニュース