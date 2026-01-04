信用残ランキング【買い残減少】 ソニーＦＧ、ＮＴＴ、楽天グループ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※12月26日信用買い残の12月19日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1599銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -23,167 104,331 189.28
２．<9432> ＮＴＴ -9,366 126,656 26.06
３．<4755> 楽天グループ -5,245 9,035 1.33
４．<9501> 東電ＨＤ -3,908 99,970 24.38
５．<5401> 日本製鉄 -3,022 28,017 11.85
６．<5411> ＪＦＥ -2,934 4,848 6.29
７．<5016> ＪＸ金属 -2,339 17,017 13.97
８．<8306> 三菱ＵＦＪ -1,857 37,244 11.96
９．<3382> セブン＆アイ -1,829 3,030 20.92
10．<8303> ＳＢＩ新生銀 -1,606 11,469 16384.86
11．<6794> フォスター -1,554 775 14.75
12．<6594> ニデック -1,342 11,911 13.35
13．<7013> ＩＨＩ -869 18,932 9.63
14．<6526> ソシオネクス -822 7,559 10.03
15．<8698> マネックスＧ -783 6,495 22.71
16．<9023> 東京メトロ -726 3,732 2.45
17．<3436> ＳＵＭＣＯ -708 4,593 4.08
18．<8473> ＳＢＩ -680 9,104 42.93
19．<5801> 古河電 -651 2,395 8.57
20．<6857> アドテスト -603 4,395 1.94
21．<6315> ＴＯＷＡ -583 4,845 8.37
22．<7532> パンパシＨＤ -573 5,149 0.45
23．<6035> ＩＲジャパン -556 323 3.39
24．<8604> 野村 -538 10,879 7.83
25．<8113> ユニチャーム -537 5,239 5.62
26．<9107> 川崎汽 -531 3,596 3.38
27．<9101> 郵船 -519 2,571 3.96
28．<9509> 北海電 -513 7,147 6.42
29．<6971> 京セラ -489 428 1.80
30．<6178> 日本郵政 -485 1,907 12.28
31．<9506> 東北電 -473 3,113 13.25
32．<9519> レノバ -454 2,279 7.86
33．<429A> テクセンド -444 4,230 0.00
34．<5074> テスＨＤ -418 1,956 22.51
35．<8897> ミラースＨＤ -418 3,568 51.05
36．<2492> インフォＭＴ -410 2,250 3.39
37．<9104> 商船三井 -403 4,446 13.07
38．<3315> 日本コークス -379 2,412 2.32
39．<8136> サンリオ -374 13,101 21.54
40．<3660> アイスタイル -356 5,388 13.09
41．<8316> 三井住友ＦＧ -354 11,291 10.52
42．<4565> ネクセラ -350 6,198 34.68
43．<8035> 東エレク -342 1,232 2.32
44．<5301> 東海カーボン -336 1,137 0.31
45．<5032> エニーカラー -323 1,216 13.20
46．<2982> ＡＤＷＧ -319 4,230 4.00
47．<6703> ＯＫＩ -311 567 3.56
48．<7936> アシックス -299 1,666 0.99
49．<1911> 住友林 -295 3,127 2.39
50．<4661> ＯＬＣ -295 4,640 4.09
株探ニュース