信用残ランキング【売り残減少】 日産自、日本空調、ジーテクト
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※12月26日信用売り残の12月19日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1599銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7201> 日産自 -2,560 5,982 4.74
２．<4658> 日本空調 -2,005 89 4.03
３．<5970> ジーテクト -1,487 300 1.20
４．<9501> 東電ＨＤ -726 4,100 24.38
５．<7203> トヨタ -573 2,962 2.65
６．<6103> オークマ -515 90 3.74
７．<6809> ＴＯＡ -495 91 3.69
８．<7925> 前沢化成 -460 274 0.09
９．<8136> サンリオ -429 608 21.54
10．<6503> 三菱電 -412 408 7.07
11．<7261> マツダ -404 2,174 1.41
12．<8306> 三菱ＵＦＪ -335 3,112 11.96
13．<8267> イオン -323 3,795 0.56
14．<6740> Ｊディスプレ -299 13,363 2.21
15．<7211> 三菱自 -290 597 12.65
16．<3656> ＫＬａｂ -271 8,121 2.50
17．<6857> アドテスト -225 2,269 1.94
18．<7013> ＩＨＩ -213 1,965 9.63
19．<5803> フジクラ -168 1,151 3.87
20．<6197> ソラスト -164 481 5.03
21．<7205> 日野自 -163 118 49.12
22．<8801> 三井不 -152 580 2.75
23．<6501> 日立 -143 525 10.67
24．<4676> フジＨＤ -131 312 4.47
25．<9424> 日本通信 -129 514 19.33
26．<4005> 住友化 -121 696 13.57
27．<7267> ホンダ -106 443 15.86
28．<9984> ＳＢＧ -102 2,175 4.82
29．<2301> 学情 -100 11 21.19
30．<9946> ミニストップ -97 70 0.25
31．<8570> イオンＦＳ -96 182 3.26
32．<6702> 富士通 -96 245 7.59
33．<4204> 積水化 -90 119 17.19
34．<5991> ニッパツ -90 84 1.29
35．<3861> 王子ＨＤ -89 223 15.37
36．<8750> 第一生命ＨＤ -86 761 4.05
37．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -80 989 4.27
38．<4689> ラインヤフー -80 236 86.72
39．<4385> メルカリ -79 1,191 3.71
40．<6762> ＴＤＫ -78 516 5.95
41．<4661> ＯＬＣ -78 1,135 4.09
42．<8316> 三井住友ＦＧ -77 1,072 10.52
43．<9418> ＵＮＥＸＴ -77 69 72.44
44．<3099> 三越伊勢丹 -76 132 8.02
45．<7270> ＳＵＢＡＲＵ -75 305 1.50
46．<3778> さくらネット -75 2,367 1.08
47．<1332> ニッスイ -75 121 2.13
48．<8111> ゴルドウイン -74 55 8.97
49．<8515> アイフル -72 920 7.32
50．<4324> 電通グループ -72 508 0.49
株探ニュース