　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※12月26日信用売り残の12月19日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1599銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7201> 日産自 　　　 　　-2,560　　　5,982　　　4.74
２．<4658> 日本空調 　　 　　-2,005　　　　 89　　　4.03
３．<5970> ジーテクト 　 　　-1,487　　　　300　　　1.20
４．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-726　　　4,100　　 24.38
５．<7203> トヨタ 　　　 　　　-573　　　2,962　　　2.65
６．<6103> オークマ 　　 　　　-515　　　　 90　　　3.74
７．<6809> ＴＯＡ 　　　 　　　-495　　　　 91　　　3.69
８．<7925> 前沢化成 　　 　　　-460　　　　274　　　0.09
９．<8136> サンリオ 　　 　　　-429　　　　608　　 21.54
10．<6503> 三菱電 　　　 　　　-412　　　　408　　　7.07
11．<7261> マツダ 　　　 　　　-404　　　2,174　　　1.41
12．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-335　　　3,112　　 11.96
13．<8267> イオン 　　　 　　　-323　　　3,795　　　0.56
14．<6740> Ｊディスプレ　　　　-299　　 13,363　　　2.21
15．<7211> 三菱自 　　　 　　　-290　　　　597　　 12.65
16．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-271　　　8,121　　　2.50
17．<6857> アドテスト 　 　　　-225　　　2,269　　　1.94
18．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-213　　　1,965　　　9.63
19．<5803> フジクラ 　　 　　　-168　　　1,151　　　3.87
20．<6197> ソラスト 　　 　　　-164　　　　481　　　5.03
21．<7205> 日野自 　　　 　　　-163　　　　118　　 49.12
22．<8801> 三井不 　　　 　　　-152　　　　580　　　2.75
23．<6501> 日立 　　　　 　　　-143　　　　525　　 10.67
24．<4676> フジＨＤ 　　 　　　-131　　　　312　　　4.47
25．<9424> 日本通信 　　 　　　-129　　　　514　　 19.33
26．<4005> 住友化 　　　 　　　-121　　　　696　　 13.57
27．<7267> ホンダ 　　　 　　　-106　　　　443　　 15.86
28．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-102　　　2,175　　　4.82
29．<2301> 学情 　　　　 　　　-100　　　　 11　　 21.19
30．<9946> ミニストップ 　　　　-97　　　　 70　　　0.25
31．<8570> イオンＦＳ 　　　　　-96　　　　182　　　3.26
32．<6702> 富士通 　　　　　　　-96　　　　245　　　7.59
33．<4204> 積水化 　　　　　　　-90　　　　119　　 17.19
34．<5991> ニッパツ 　　　　　　-90　　　　 84　　　1.29
35．<3861> 王子ＨＤ 　　　　　　-89　　　　223　　 15.37
36．<8750> 第一生命ＨＤ 　　　　-86　　　　761　　　4.05
37．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　-80　　　　989　　　4.27
38．<4689> ラインヤフー 　　　　-80　　　　236　　 86.72
39．<4385> メルカリ 　　　　　　-79　　　1,191　　　3.71
40．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　-78　　　　516　　　5.95
41．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　-78　　　1,135　　　4.09
42．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　-77　　　1,072　　 10.52
43．<9418> ＵＮＥＸＴ 　　　　　-77　　　　 69　　 72.44
44．<3099> 三越伊勢丹 　　　　　-76　　　　132　　　8.02
45．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　　　　-75　　　　305　　　1.50
46．<3778> さくらネット 　　　　-75　　　2,367　　　1.08
47．<1332> ニッスイ 　　　　　　-75　　　　121　　　2.13
48．<8111> ゴルドウイン 　　　　-74　　　　 55　　　8.97
49．<8515> アイフル 　　　　　　-72　　　　920　　　7.32
50．<4324> 電通グループ 　　　　-72　　　　508　　　0.49

株探ニュース