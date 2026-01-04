縁起のいい干支デザイン缶で乾杯♪【サントリー】贅沢な時間を贈る特別なビールがAmazon限定で登場！
限定干支缶で祝う新年！ザ・プレミアム・モルツで乾杯【サントリー】贅沢な時間を贈る特別なビールがAmazon限定で登場！
サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」、「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール」を干支デザイン缶で愉しめる、飲み比べセットが登場。缶の中央に干支をあしらった特別なデザインの「ザ・プレミアム・モルツ」で、家族や親戚、友人が集まる年末年始の食卓を華やかに彩る。
「午年」を描いた ザ・プレミアム・モルツ。来年の干支である【午】を中心に描いている。一富士二鷹三茄子は初夢に見ると縁起が良いとされ、「不死」の意味だと言われている【富士】。赤富士を見た人は災厄から免れ、商売繁盛など願いが叶うと言われています。また、古来中国より「歳寒三友」と呼ばれた縁起の良い画題である【松竹梅】を用いて、おめでたさをより一層高めるデザイン。干支を身につける風習は「無病息災・厄除祈念」などのためとされている。
お正月のおもてなしや、ご自宅での新年会・パーティーを盛り上げること間違いなし。お正月気分を盛り上げてくれる。おせち料理やお雑煮とご一緒に、特別なプレモルでいい年を迎えよう。
