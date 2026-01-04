PLAZA限定！スヌーピーデザインの新作「サーモマグ」が登場、ランタンボトルとフタ付きマグの2種展開
PLAZAから、スヌーピーデザインの「thermo mug(以降：サーモマグ)」限定コラボが登場。折り畳みハンドル付きランタンボトルと、便利なフタ付きマグの2種類。真っ白なボディにスヌーピーたちの心温まるイラストが映える、冬のマストアイテムを紹介しよう。
■即完売続出のサーモマグ×PEANUTSから、PLAZA限定モデルが新登場
2025年12月3日に発売されたサーモマグ×PEANUTS第6弾コラボは、すでに全柄完売という人気ぶり。そんな大人気PEANUTSコラボシリーズから、今度はPLAZA限定の特別モデルが登場した。
今回のコレクションは、オールホワイトで統一されたミニマルなデザインが特徴。スヌーピーたちのほっこりとするシーンがさりげなくプリントされており、大人の女性の日常にすっとなじむ仕上がりになっている。
■たっぷり600ミリリットル！折り畳みハンドル付きランタンボトル
まず紹介するのが「サーモマグ ランタンボトル オールホワイト」(4620円)。600ミリリットルというたっぷりサイズながら、スマートな佇まいが魅力。表面には大きなハートを渡すチャーリー・ブラウンと、「I DON'T EVEN KNOW WHAT'S GOING ON!(何が起きてるのか全然わからない！)」と困惑するスヌーピーの微笑ましいシーンが。
折り畳み可能なハンドル付きで、指を引っ掛けて持ち運べるのはもちろん、ハンドルを収納すればカバンのサイドポケットやトートバッグにもすっぽり収まる。ボトル表面には粉体塗装が施されており、キズがつきにくい仕様に。毎日ガシガシ使っても、美しい状態をキープしてくれるのがうれしい。
■デスクの相棒に！フタ付きダブルマグは機能性も抜群
もうひとつのアイテムが「サーモマグ オールホワイト」(3740円)。こちらは300ミリリットルのマグタイプで、デスクワークのおともにぴったりなサイズ感だ。
何より便利なのが、回転式の飲み口付きフタ。フタを付けたまま飲めるうえ、万が一倒してしまってもこぼれにくい安心設計になっている。真空二重構造により、温かさも冷たさも長時間キープ。結露しないからコースターいらずで、デスク周りをすっきり保てるのも高ポイント。
片面にはチャーリー・ブラウンがスヌーピーにハートの紙を渡し、スヌーピーが思わずハートの吹き出しで応える愛らしいシーン。もう片面には、「GOOD OL' CHARLIE BROWN...HE'S THE CHARLIE BROWNIEST!(彼こそがチャーリー・ブラウンの中のチャーリー・ブラウンだ！)」という名言入りで、PEANUTSファンの心をぐっと掴む。
これらのアイテムはPLAZA店頭およびオンラインストアで販売中。2025年を頑張った自分へのご褒美や、新年の仕事始めに向けた準備として、ぜひチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
