俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタート。1年間にわたる“長旅”の幕が上がる。豊臣家を題材にした大河は1996年「秀吉」以来30年ぶり。戦国大河は2023年「どうする家康」以来3年ぶりとなる。

＜※以下、ネタバレ有＞

第1話は「二匹の猿」。尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し、土とともに生きる暮らしに満足しながら日々を送る。ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうに。そのピンチを救ったのは8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎。小一郎に自分の家来になるよう願い出る。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。