アニオタでもファンにお馴染みの女子レスラーが披露した一発芸。腕がグニャリと1周まわる、軟体動物のように曲がる関節に「腕が痛くなりそう」「二重関節？ 三重関節？」とファンが騒然となった。

【映像】どうなってるの？ 美女レスラー、“関節グニャリ”驚き一発芸

WWEスーパースターのゼリーナ・ベガが唐突に投稿したショートムービーが話題である。アニメ好きで団体きっての“コスプレ女王”が突然見せた、ホラー映画のように曲がる「関節トリック」がファンの関心を集めている。

動画でゼリーナは二重関節の腕を披露した。いつも通り黒と白の髪に黒いリップ、黒い装飾付きのおしゃれな出で立ちで登場すると、腕を後ろに“グニャリ”と1回転曲げて見せる。大の日本アニメ好きで、凝りに凝った完全再現コスプレなどでSNSを賑わせてきた彼女が突然見せたホラー映像に、ファンもどよめいた。

あるファンは「これを見て腕が痛くなった。見てて痛い」「クール、二重関節だね」や「どうなってんの二重関節？三重関節？」との驚きの声、トリックそっちのけで顔推しのファンからは「何をやっても美しいよ」「驚くが優雅さが上回ってるねｗ」と、平常運転で褒めちぎるコメントも数多く見られた。

昨年のゼリーナは初のシングルタイトルとなる女子US王者を獲得し、その後陥落するも、実夫のアレスター・ブラックとのヒール夫婦タッグとしてのストーリーラインで活躍中である。再び結託したリア・リプリー＆ダミアン・プリーストのテラー・ツインズとの抗争も継続中で、ダーク路線でもファッションとキャラクターの両面で存在感を発揮している。

